Какой индикатор на приборной панели свидетельствует, что авто следует немедленно продавать
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Никогда не игнорируйте этот индикатор
На панели приборов авто имеется множество индикаторов. Одни из них предупреждают водителя о мелких неисправностях, а другие могут указывать на серьезные проблемы.
О таком и предупреждает механик с 56-летним стажем Скотти Килмер. В своем очередном видео на YouTube он объясняет, когда автомобиль следует срочно продавать – на это указывает один из индикаторов, передает mirror.co.uk.
Какой индикатор наиболее опасен для автовладельцев
Самым серьезным предупредительным знаком, по мнению Килмера, проблема с трансмиссией автомобиля. Выглядит этот индикатор как восклицательный знак, обрамленный в круг с волнами.
Расшифровывается он как неисправность автоматической коробки передач. По словам механика, лучше избавиться от такого автомобиля, ведь скоро машина начнет издавать сильный стук во время переключения передач. Чинить автоматическую коробку передач – очень дорого, поэтому лучше продать авто, прежде чем оно полностью сломается. Ремонт коробки может стоить от 25 тысяч гривен и более, поэтому это крайне не выгодно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предупреждает индикатор "пилы" или "кардиограммы" на приборной панели авто. На самом деле, он сигнализирует о серьезной проблеме.