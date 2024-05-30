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Какой индикатор на приборной панели свидетельствует, что авто следует немедленно продавать

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Этот индикатор указывает на неисправность Новость обновлена 30 мая 2024, 09:34
Этот индикатор указывает на неисправность. Фото Колаж Телеграфу

Никогда не игнорируйте этот индикатор

На панели приборов авто имеется множество индикаторов. Одни из них предупреждают водителя о мелких неисправностях, а другие могут указывать на серьезные проблемы.

О таком и предупреждает механик с 56-летним стажем Скотти Килмер. В своем очередном видео на YouTube он объясняет, когда автомобиль следует срочно продавать – на это указывает один из индикаторов, передает mirror.co.uk.

Какой индикатор наиболее опасен для автовладельцев

Самым серьезным предупредительным знаком, по мнению Килмера, проблема с трансмиссией автомобиля. Выглядит этот индикатор как восклицательный знак, обрамленный в круг с волнами.

Расшифровывается он как неисправность автоматической коробки передач. По словам механика, лучше избавиться от такого автомобиля, ведь скоро машина начнет издавать сильный стук во время переключения передач. Чинить автоматическую коробку передач – очень дорого, поэтому лучше продать авто, прежде чем оно полностью сломается. Ремонт коробки может стоить от 25 тысяч гривен и более, поэтому это крайне не выгодно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предупреждает индикатор "пилы" или "кардиограммы" на приборной панели авто. На самом деле, он сигнализирует о серьезной проблеме.

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