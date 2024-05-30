Який індикатор на панелі приладів свідчить, що авто слід негайно продавати

Ніколи не ігноруйте цей індикатор

На панелі приладів авто є безліч індикаторів. Одні з них попереджають водія про дрібні несправності, а інші можуть вказувати на серйозні негаразди.

Про такий і попереджає механік з 56-річним стажем Скотті Кілмер. У своєму черговому відео на YouTube він пояснює, коли автомобіль слід терміново продавати — на це вказує один з індикаторів, передає mirror.co.uk.

Який індикатор найбільш небезпечний для автовласників

Найсерйознішим попереджувальним знаком, на думку Кілмера, є проблема з трансмісією автомобіля. Виглядає цей індикатор як знак оклику, обрамлений в круг з хвильками.

Розшифровується він як "несправність автоматичної коробки передач". За словами механіка, краще позбутись такого автомобіля, адже скоро машина почне видавати сильний стукіт під час перемикання передач. Лагодити автоматичну коробку передач — дуже дорого, тому краще продати авто, перш ніж воно повністю зламається. Ремонт коробки передач може коштувати від 25 тисяч гривень і більше, тому це вкрай не вигідно.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що попереджає індикатор "пилки" або "кардіограми" на панелі приладів авто. Насправді він сигналізує про серйозну проблему.