Экономить не стоит: какой штраф за езду без автогражданки в 2024 году

Последствия езды без действующего страхового полиса могут быть серьезнее, чем кажутся

В современных условиях автомобиль становится не только средством передвижения, но и неотъемлемой частью многих украинцев. Однако рост количества автомобилей на дорогах также увеличивает риск ДТП. Именно поэтому государство ввело обязательное страхование для водителей. Его уже привычно называют автогражданкой.

Полис ОСАГО обеспечивает покрытие расходов на возмещение ущерба, нанесенного третьим лицам в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Наличие этого документа является обязательным условием эксплуатации транспортного средства на территории Украины.

Почему не стоит ездить без страховки

Езда без страховки имеет серьезные последствия не только в виде штрафов. В случае ДТП, если у водителя нет действующего страхового полиса, он обязан самостоятельно возмещать все расходы, связанные с ущербом, причиненным другим участникам дорожного движения. Это может включать расходы по ремонту автомобиля, медицинские расходы для пострадавших, а также моральный ущерб.

Размеры штрафов

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, езда без действующего страхового полиса предусматривает наложение штрафа. По состоянию на 2024 год штрафы за отсутствие ОСАГО составляют:

850 гривен – за первое нарушение, но если его уплатить в течение 14 дней, сумма уменьшится вполовину (425 грн).

1700 гривен – за повторное нарушение в течение года.

За просроченную страховку придется также выложить 850 грн. Кроме того, если у водителя нет страхового полиса при проверке, он может получить запрет на эксплуатацию транспортного средства до момента приобретения страховки.

Стоит отметить, что отсутствие страховки может повлиять на водительскую репутацию и стать препятствием при получении кредитов или других финансовых услуг, поскольку страховой полис часто является одним из обязательных документов, которые проверяют банки.

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