Покатался: львовянина на электросамокате оштрафовали на 17 000 гривен и лишили прав на год

Водителей электросамокатов начали штрафовать только недавно

Во Львове оштрафовали водителя электросамоката. Мужчина должен оплатить 17 тысяч гривен штрафа, судебный сбор и не будет иметь права управлять транспортными средствами в течение 1 года.

А все из-за алкоголя. Он управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует Постановление Галицкого районного суда Львова, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности дела

Дело рассматривал судья Стрельбицкий. Материалы в суд поступили из Управления патрульной полиции во Львовской области. Гражданина, проживающего во Львове, судили по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчина управлял электросамокатом E-wings в состоянии алкогольного опьянения – технический прибор Drager Alcotest показал 0,91%, что превышает разрешенную норму в 0,2 промилле. На суде водитель электросамоката признал, что находился в состоянии опьянения.

Согласно части 1 статьи 130 КУоАП мужчина был наказан путем взыскания штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч гривен. Кроме того, мужчина не будет вправе управлять транспортными средствами в течение 1 года. У водителя есть еще несколько дней, чтобы оспорить решение суда.

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