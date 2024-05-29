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Покатался: львовянина на электросамокате оштрафовали на 17 000 гривен и лишили прав на год

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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На самокате также нужно соблюдать правила дорожного движения Новость обновлена 29 мая 2024, 12:11
На самокате также нужно соблюдать правила дорожного движения. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Водителей электросамокатов начали штрафовать только недавно

Во Львове оштрафовали водителя электросамоката. Мужчина должен оплатить 17 тысяч гривен штрафа, судебный сбор и не будет иметь права управлять транспортными средствами в течение 1 года.

А все из-за алкоголя. Он управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует Постановление Галицкого районного суда Львова, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности дела

Дело рассматривал судья Стрельбицкий. Материалы в суд поступили из Управления патрульной полиции во Львовской области. Гражданина, проживающего во Львове, судили по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчина управлял электросамокатом E-wings в состоянии алкогольного опьянения – технический прибор Drager Alcotest показал 0,91%, что превышает разрешенную норму в 0,2 промилле. На суде водитель электросамоката признал, что находился в состоянии опьянения.

Согласно части 1 статьи 130 КУоАП мужчина был наказан путем взыскания штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч гривен. Кроме того, мужчина не будет вправе управлять транспортными средствами в течение 1 года. У водителя есть еще несколько дней, чтобы оспорить решение суда.

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