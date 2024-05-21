Получите головомойку не только от соседей: за громкую музыку из авто во дворе предусмотрен штраф

За громкую музыку из авто под чужими окнами могут оштрафовать

Прослушивание музыки в своем автомобиле во дворе дома – это приятный способ развлечься или расслабиться для многих людей. Однако шикарные автомобили с крутыми музыкальными системами могут стать источником шума для окружающих и проблем – для автовладельца.

Когда звук становится слишком громким и препятствует спокойствию соседей или нарушает тишину в общественных местах, это может привести к серьезным последствиям в виде административных штрафов. А после 22:00 шуметь также запрещено в парках, скверах, зонах отдыха, расположенных на территориях микрорайонов и в жилой застройке.

Насколько громко можно слушать музыку

Так, по санитарным нормам допустимый уровень шума на прилегающих территориях к жилым домам повышенной комфортности и коттеджам днем – до 65 дБ, а ночью – 55 дБ, а к обычным жилым домам, поликлиникам, домам отдыха днем – до 70 дБ, ночью – до 60 дБ. К примеру, уровень шума в библиотеке составляет 40 дБ, а дверной звонок трезвонит уже на 90 дБ.

Каким может быть наказание за громкую музыку

Нарушение требований защиты населения от вредного влияния шума, согласно статье 182 КУоАП, влечет ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 85 до 255 гривен. Но если в течение года нарушение повторяется, будет взиматься больший штраф – от 255 до 510 гривен. У нарушителя также могут конфисковать и сам "источник шума".

В общем, необходимо быть внимательным к местным правилам и нормативам шума, чтобы избежать неприятностей и штрафов. Помните, что ваше право развлекаться не должно нарушать право других на покой и тишину.

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