Автогражданка заработает: Рада вводит европейские нормы страхования для водителей

Новый закон наконец-то заставит автогражданку стать более действенной

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО), которое называют автогражданкой, заработает по европейскому стандарту. Ведь сегодня Верховная Рада приняла законопроект №8300 о реформе автострахования.

Как сообщил нардеп Железняк, реформа призвана постепенно приравнять суммы автострахования к уровню ЕС, внедряет быстрые выплаты для обанкротившихся страховщиков, предусматривает прямое урегулирование за повреждение транспортных средств и расширяет использование "европейского протокола" для подачи заявлений без участия полиции.

Теперь пострадавший в ДТП сможет получить страховую выплату от своего страховщика, даже если у виновника нет страхования. В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тыс. грн на одно пострадавшее лицо, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших – 160 тыс. грн на одно лицо, но не более 800 тыс. грн. на один страховой случай.

Согласно новому закону, в течение двух лет планируют постепенно увеличить суммы компенсаций за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 1 млн грн на одного человека и до 20 млн грн на один страховой случай, независимо от количества пострадавших. Кроме того, компенсация за ущерб имуществу пострадавших возрастет до 2 млн. грн. на один страховой случай, независимо от количества пострадавших.

Также закон предлагает установить срок осуществления гарантийных выплат не более 90 дней, если страховщик обанкротился. Раньше на это могли уйти годы.

"Телеграф" ранее рассказывал, что в Украине с 20 мая подорожала "Зеленая карта". А чуть больше месяца назад стоимость полисов увеличилась на 11,8% для месячных страховок, а для годовых – сразу на 41,9%.