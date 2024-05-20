Почему водителям приходят чужие штрафы и можно ли их не оплачивать

Почему водителям могут приходить чужие штрафы за превышение скорости

Иногда владельцы авто сталкиваются с несправедливостью, когда штрафы за нарушение ПДД приходят на их имя, хотя они сами ничего не нарушали. Такие ситуации могут возникать из-за несовершенства системы регистрации нарушений или из-за халатности самих автовладельцев.

Если вы хотели сэкономить на оформлении всех документов, продавая автомобиль, не исключено, что это именно ваш случай. РБК-Украина подробно разбирались, почему так может произойти и что делать в этой ситуации.

Почему водители получают штрафы за нарушения, которые не совершали

Процесс официальной продажи автомобилей в Украине оформляется через сервисный центр Министерства внутренних дел, где производится проверка и перерегистрация транспортных средств. Но это дорого и сложно. Поэтому некоторые автовладельцы пользуются так называемой "генеральной доверенностью", когда они юридически остаются владельцами машины, но разрешают другому лицу пользоваться ею. В таком случае, хотя автомобиль фактически переходит к новому владельцу, правовая собственность остается за предыдущим водителем. Это может приводить к ситуациям, когда "старый" владелец получает штрафы за нарушение ПДД, которые совершил новый.

Бум этих штрафов пришелся на период после внедрения в Украине автоматической фиксации скорости движения. Однако статья 279-1 КУоАП говорит, что такие штрафы налагаются не только на владельца, но и на фактического пользователя авто.

Кто такой надлежащий пользователь

"Надлежащий пользователь" — это лицо, которое использует авто, но не является его владельцем. Это может быть, например, человек, взявший автомобиль в прокат или в пользование у владельца. То есть, приобретший его "по доверенности". Также надлежащий пользователь может быть определен законом или договором как лицо, имеющее право пользоваться имуществом, но не имеющее права собственности на него.

Назначение надлежащего пользователя

Человек, фактически управляющий автомобилем, должен быть внесен в реестр МВД как надлежащий пользователь. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн. Каждый автомобиль может иметь только одного надлежащего пользователя в определенный момент времени. Владелец и пользователь самостоятельно определяют на какой период предоставляется право пользования автомобилем.

Что делать, если вы получили штраф за нарушение, совершенное другим водителем

Если вы продали авто по доверенности, но не зарегистрировали нового водителя в сведениях о пользователе, штрафы за нарушение ПДД продолжат приходить на ваше имя. Если так произошло, избежать расходов можно, если новый водитель пойдет в полицию с заявлением о том, что именно он совершил нарушение. Или если вы заявите о краже авто или номерных знаков. На это государство дает 20 календарных дней.

Но фактически уплата таких штрафов становится тестом на совесть, ведь владельцем авто остается тот, чье имя указано в техпаспорте. Следовательно, и вся ответственность за неуплату также возлагается на собственника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф придется платить не только водителю авто. За это нарушение накажут и пассажиры.