Справиться со следами насекомых на стекле и кузове авто поможет средство, которое есть у каждого дома

Следы от насекомых — это то, что больше всего раздражает летом

С наступлением теплого времени года большинство автомобилистов сталкивается с проблемой следов от насекомых. Даже после обычной мойки автомобиля или использования антимошки эти невнятные пятнышки остаются на лакокрасочном покрытии, портя внешний вид транспортного средства.

Однако не стоит отчаиваться и тратить немалые средства на специализированные автохимикаты. Оказывается, эффективно справиться с недостатком поможет самое обычное средство, которое есть у каждого дома.

Как убрать следы от насекомых на кузове авто

Речь идет о средстве для мытья посуды. Его применение для указанной цели может удивить, однако результат убедит величайших скептиков.

Алгоритм действий прост: на предварительно очищенную и высушенную поверхность кузова наносится небольшое количество моющего средства с помощью влажной тряпки. После этого следует подождать некоторое время, пока нанесенный состав подсохнет.

Следующим шагом будет смывание средства, во время которого произойдет удаление язвительных следов от насекомых. Используйте для этого чистую и мокрую тряпку. После высыхания автомобиль снова будет привлекательным и ухоженным, а его владелец сэкономит немалые средства на специализированных автохимикатах.

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