Какие автомобили превосходят заявленные показатели экономии топлива: названы 10 моделей

В списке присутствует восемь марок в разных кузовах

Британские эксперты составили рейтинг автомобилей, превосходящих заявленные показатели экономии топлива. Так, в список попали десять моделей от восьми автопроизводителей.

Соответствующий список появился на WhatCar. Отметим, что в этом случае речь идет о реальном MPG (Miles Per Gallon). То есть то, сколько миль (км) машина может проехать на одном галлоне горючего. Что касается британцев, то у них один галлон равен 4,54 литра.

Какие автомобили попали в рейтинг

Открывает список Dacia Duster объемом 1.3 литра на бензине. Официальный MPG этой модели составляет 39,8 миль (64 км) в час. Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 43,8 миль (70,4 км) в час. Город – 34 мили (54,7 км) в час. Автострада – 40,8 миль (65,6 км) в час. Сельская местность – 56,7 (91,2 км) миль в час. Таким образом, недостаток составляет –10,1%.

Далее следует Mazda MX-5 с объемом двигателя в 2.0 литра, который имеет мощность в 181 лошадиную силу. Официальный MPG 40,9 миль (65,8 км) в час. Реальный MPG в среднем 45,1 миль (72,5 км) в час. Город — 33,2 миль (53,4 км) в час. Автострада – 44,4 миль (71,4 км) в час. Сельская местность – 56,5 миль (90,9 км) в час. Недостаток: -10,3%.

Продолжает список Volkswagen UP с объемом двигателя 1,0 литра с мощностью 59 "лошадей". Официальный MPG 50.7 миль на галлон (81,5 км). Реальный MPG в среднем 56.0 mpg (90,1 км). Город — 44.3 mpg (71,2 км). Автострада — 51.9 mpg (83,5 км). Сельская территория – 72.2 mpg (116,1 км). Недостаток: -10.5%

И еще одна модель Volkswagen – пикап Amarok с объемом двигателя в 2.0 литра на дизеле. Официальный MPG 32.8 миль на галлон (52,7 км). Реальный MPG в среднем 36.7 миль на галлон (59 км). Город — 25.4 mpg (40,8 км). Автострада — 35.7 mpg (57,4 км). Сельская территория — 49.4 mpg (79,5 км). Недостаток: -11.9%.

На шестой позиции расположилась Honda CR-V Hybrid с объемом двигателя в 2.0 литра. Официальный mpg – 42,2 mpg (67,9 км). Реальный mpg в среднем 47,4 (76,2 км). Город — 47,6 mpg (76,6 км). Автострада – mpg 38,9 (62,6 км). Сельская местность – mpg 65,8 (105,8 км). Дефицит: –12,3%.

Открывает первую пятерку пикап Isuzu D-Max с объемом двигателя 1.9 литров на дизеле. Официальный MPG 30,7 (49,4 км). Реальный mpg в среднем 35,2 (56,5 км). Город – mpg 28,2 (45,3 км). Автострада – mpg 33,8 (54,3 км). Сельская местность – mpg 42,8 (68,8 км). Недостаток: -14,7%.

На четвертом месте идет пикап Ford Ranger Raptor, имеющий объем двигателя в 3.0 литра. Официальный MPG 20,5 (32,9 км). Настоящий mpg в среднем 24.0 (38,6 км). Город — 16.0 mpg (25,7 км). Автострада — 24.1 mpg (38,7 км). Сельская местность – 32.2 mpg (51,8 км). Недостаток: -17.1%.

Третья ступенька принадлежит еще одному пикапу Ford Ranger с объемом двигателя 2.0 литра на дизеле, который имеет мощность в 210 "лошадей". Официальный MPG 30,7 (49,4 км). Реальный mpg в среднем 36,5(58,7 км). Город — 25,4 mpg (40,8 км). Автострада – 35,6 mpg (57,2 км). Сельская местность – 48,7 mpg (78,3 км). Недостаток: -18,9%.

На второй позиции расположился хэтчбек Citroen, имеющий бензиновый двигатель объемом 1.2 литра. Официальный MPG 42.7 (68,7 км). Реальный mpg в среднем 50.9(81,9). Город — 45.0 mpg (72,4 км). Автострада — 44.9 mpg (72,2 км). Сельская территория — 65.3 mpg (105 км). Недостаток: -19.2%.

И, наконец, первое место – кроссовер Skoda Kodiaq vRS. Официальный MPG 33.1 (53,2 км). Настоящий mpg в среднем 47.3 (76,1 км). Город — 26.4 mpg (42,4 км). Автострада — 55.0 mpg (88,5 км). Сельская местность – 63.2 mpg (101,7 км). Недостаток: -42.9%.

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