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Коррозия металла: в каких неожиданных местах появляется ржавчина на кузове авто

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Автор
Ржавая машина
Ржавая машина. Фото Pinterest

Особенно уязвимы для ржавчины зоны, которые, на первый взгляд, кажутся надежно укрытыми от механических повреждений

Коррозия – главный враг стального кузова автомобиля. Даже самый качественный лакокрасочный слой не может полностью защитить металл от окисления при контакте с водой и кислородом.

Влага проникает через микротрещины и скапливается в труднодоступных местах, провоцируя развитие ржавчины. Особенно уязвимы зоны, которые, на первый взгляд, кажутся надежно укрытыми от механических повреждений. Вот самые опасные ловушки для влаги у вашего авто.

Накладки на капоте

Популярные среди автовладельцев "мухобойки" – пластиковые накладки на переднюю кромку капота – могут стать причиной серьезной коррозии. Хотя они действительно отводят легкие предметы вверх, капли дождя беспрепятственно стекают под накладку. Застаивающаяся там вода не высыхает часами, проникая через микротрещины в лакокрасочном покрытии и вызывая окисление металла. На некоторых моделях рыжие пятна появляются уже через год после установки "мухобойки".

Номерные рамки

Не менее опасны номерные рамки, под которыми годами скапливается грязь, химические реагенты и влага. Особенно критична ситуация, когда рамка расположена на задней двери – коррозия может привести к образованию сквозных дыр. Владелец, снимающий машину с учета, часто обнаруживает неприятный сюрприз, требующий серьезного ремонта.

Внутренние арки колес

Одно из самых проблемных мест – внутренняя поверхность крыльев. Водители редко осматривают эту зону, а зря. Подкрылки загрязняются не только снаружи, но и изнутри через воздуховоды от бампера, по которым выбрасывается грязь и влага от дороги. Листва засоряет дренажные отверстия, и влага застаивается, провоцируя коррозию. Владелец замечает проблему слишком поздно – когда краска уже вспучилась.

Дождевые стоки

Участки вокруг дренажных каналов снизу лобового стекла тоже подвержены риску. Летом и осенью туда попадают пыль, листья и грязь, блокируя отток воды. Жидкость выплескивается через края, попадая в моторный отсек. Рыжие пятна появляются в плохо вентилируемых местах и на стыках деталей.

Пол салона

Ржавчина может зарождаться даже внутри автомобиля – под резиновыми ковриками. Вода с обуви просачивается к металлу днища, застаивается и окисляет сталь. Эта проблема часто остается незамеченной годами, пока коррозия не зайдет слишком далеко.

Чтобы продлить жизнь кузову, важно регулярно осматривать потенциально опасные зоны и не допускать скопления влаги и грязи. Своевременное обнаружение и устранение очагов коррозии поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Ведь предупрежден – значит вооружен в борьбе с главным врагом стального кузова.

Ранее "Телеграф" писал, как бронепленка помогает защитить кузов авто. Также она может скрыть уже имеющиеся дефекты.

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