Антимошка для авто: что это за средство и как оно работает

Эти насекомые очень тяжело отчищать

Сейчас существует множество средств для поддержания чистоты и порядка в салоне и багажнике, а также внешнего вида. Один из них – антимошка для авто. Это специальное средство, разработанное для защиты от надоедливых насекомых, иногда просто облепляющих не только капот и фары автомобиля, но и лобовое стекло.

Они очень тяжело оттираются от стекла. Иногда не помогает даже профессиональная мойка, а чтобы отодрать засохшие насекомые, нужно много времени и усилий. Именно для этого придумали специальные средства для растворения прилипших к стеклу насекомых. Они используются при мойке транспортных средств.

Как использовать средство против насекомых

Средство против насекомых удаляет не только остатки насекомых на кузове, но и растворяет птичий помет. Требуется несколько минут, чтобы очистить машину. При этом качественные и сертифицированные средства не повредят лакокрасочное покрытие автомобиля.

Обычно это средство используется так: распылите его на холодную поверхность, оставьте на 2 минуты максимум. Нельзя использовать средство, если капот авто или лобовое стекло нагрето, ведь насекомые и еще больше прилипнут. После нанесения нужно мыть машину как обычно.

Для лучшего эффекта не забудьте использовать воск – он немного снизит количество насекомых на стекле и кузове авто.

Ранее "Телеграф" писал, что одно из самых грязных мест в авто — ремни безопасности. Они накапливают пот, грязь и пыли.