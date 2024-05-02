С ними вы не будете знать, что такое ржавчина: топ-3 авто с самым крепким кузовом

С ними вы не будете знать о шпатлевке, рисовании и лакировке

Под влиянием экстремальных температур зимой и противогололедных смесей кузов автомобиля становится особенно уязвимым к коррозии. Если парковать автомобиль на улице в течение нескольких лет, на кузове можно увидеть следы ржавчины, отслойку краски и т.д.

Но есть автомобили, известные особой стойкостью к коррозии. О 3 таких мы сегодня и расскажем.

Nissan Qashqai

Машина прослужит долгие годы без проблем, касающихся кузова — ржавчины, отслойки краски, вздутия и т.д. Даже в уязвимых местах кузова, таких как крышка багажника или места у бамперов, вы никогда не увидите следов коррозии. Разве что при ужасных условиях эксплуатации и тогда, когда машине уже будет больше 20 лет.

Renault Logan

Авто выпускается с 1999 года. За это время машина зарекомендовала себя как надежная рабочая лошадка, почти никогда не ломающаяся. Но что самое главное – это качество лакокрасочного покрытия автомобиля. При надлежащем уходе все поколения автомобиля обладают превосходной стойкостью к ржавчине и коррозии. Именно поэтому они часто используются в качестве рабочих машин и такси.

Honda CR-V

Этот кроссовер выпускается с 1995 года. За это долгое время модель показала себя как супернадежная. Не зависимо от поколения или года выпуска, кроссовер характеризуется качественным кузовом и лакокрасочным покрытием. У владельцев этого автомобиля нет проблем с ржавчиной или отслоением краски.

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