Пострадает каждый украинец? Интервью с экспертом Косянчуком о проблемах на рынке топлива, мобилизации и повышении акцизов

Косянчук рассказал, как обстоят дела на рынке топлива в Украине

В Украине уже через месяц могут вырасти в цене все виды горючего, наибольший ожидаемый рост — 6 гривен на литре. В то же время привозить топливо скоро может стать некому — из-за жестких условий для водителей в новом законе о мобилизации.

Насколько серьезна ситуация уже и кто пострадает от этого больше всего, "Телеграфу" рассказал Леонид Косянчук, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

С 1 июля из-за удорожания акциза подорожает все горючее. При этом достаточно существенно. По крайней мере такие "страшилки" мы видим в Интернете, и некоторые эксперты поддерживают это мнение. На каком виде горючего больше всего отразится повышение акциза и будет ли оно резким, вот просто с 1 числа, или все же постепенным?

"Здесь мы можем говорить только на предмет того, что мы слышали или читали о проекте закона (ведь Верховная Рада так и не начала его рассмотрение, — ред.). И каким будет конечный вариант по тексту, тоже не известно. Но из того, что мы знаем, могу уверенно сказать: не так страшен черт, как его рисуют.

Если проект будет принят, это лишь создаст предпосылки для повышения цен. И это совершенно не означает, что все (АЗС, ред.) моментально начнут повышать цены на топливо.

У трейдеров есть запас от 7 гривен на бензине и до 9 гривен на дизеле. Это разница между стоимостью закупки горючего и его розничной цены. То есть операторам рынка есть куда двигаться.

И создаются предпосылки — на 1,5 гривны может подорожать бензин, дизель — на 1,85 грн, и, как вишенка на торте, сжиженный газ подорожает до 6 гривен".

Говорят, что в случае поднятия акцизов газ будет самым дорогим в Европе. Это правда?

Это верно. Более того, если сохранятся эти цифры повышения акциза, что мы слышали, то это моментально сделает сжиженный газ непривлекательным для водителей как альтернативное топливо для бензина.

Предварительно предлагали не столь сильно повышать акциз, поэтому автогаз должен был подорожать всего на 18 копеек. Ну, а теперь с 52 евро за 1000 литров хотят поднять до 165 евро (на второе полугодие 2024 года).

Я считаю, что такое повышение цен и увеличение налогового давления на граждан в такое чрезвычайно тяжелое время для украинцев — это не правильно. И было бы еще пол беды, если бы эти дополнительные 20 миллиардов, которые они планируют выручить посредством поднятия акцизов, пошли бы на оборону. А ведь мы точно не знаем, куда отправят эти деньги.

Закон о мобилизации заработал. Теперь водители-международники не могут выехать из Украины без QR-кода. А некоторые, кто смог выехать, бросает автомобили у дороги и убегает. Может ли это вызвать дефицит горючего в Украине? Ведь некому будет ездить за ним в Европу.

Да, действительно, сейчас уже наблюдаем дефицит кадров, который влечет за собой дефицит логистики. Не хватает не только водителей бензовозов, но и работников АЗС и даже рабочих рук на производстве.

На самом деле это (факт, который водители бросают фуры — ред.), больно бьет не только по имиджу Украины, но и по экономике. Ибо, если автомобиль оставлен где-то в Польше или Венгрии, то его надо как-то оттуда привезти. Надо взять еще одного водителя, открыть авто, заплатить парковку или штраф, если парковка была не по правилам. И за это все, безусловно, заплатит конечный потребитель, то есть обычный украинец.

Что касается дефицита горючего, то его, скорее всего, не будет. А если и будет, то он будет ситуативным и непродолжительным.

Поскольку платежеспособность украинцев снижается, а цены на все растут, в том числе — на бензин, многие водители ищут возможность сэкономить на заправке. На некоторых заправках горючее на несколько гривен дешевле, чем на популярных. Почему так происходит? Безопасно ли это горючее, или качество повсюду одинаково, а причина более низкой цены кроется совсем в другом?

Я не даю гарантии, что на заправках, которые продают по 60 гривен за литр, и на продающих по 50, разное топливо. Есть такая вещь как условно-постоянные затраты на содержание. Та заправка, которая маленькая, и которую никто не знает, продает горючее по 50, а другие — по 60. Но дело в том, что она может себе позволить продавать по 50, потому что у нее нет столько затрат на оплату труда, электроэнергию и т.д., как в больших сетях. Этим и предопределена такая разница.

Ранее "Телеграф" писал о том, что горючее в Украине неизбежно подорожает. И это повлечет за собой все цены. Кабмин уже готовит соответствующее решение.