"Протянули с третьего раза": Рада одобрила значительное повышение акцизов на горючее

Удорожание не за горами

Верховная Рада во вторник, 4 июня, одобрила повышение акцизов на горючее в Украине. Законопроект №11256-2 был принят в первом чтении.

Сначала народные избранники провалили голосование первого варианта законопроекта №11256, предусматривавшего самое существенное увеличение акциза на автогаз. Впоследствии состоялось голосование за альтернативный законопроект №11256-1, для которого тоже не хватило голосов. С третьей попытки Верховная Рада все же одобрила альтернативный вариант законопроекта, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В альтернативной версии акциз на газ повышается только до предложенного директивой ЕС уровня – 70 евро, а не до 277 евро, как говорилось ранее. Поэтому, вероятно, автогаз (LPG) подорожает всего на несколько копеек, а не на 6 гривен, как предполагалось.

"Чтобы вы понимали, №11256-2 о повышении акциза на горючее это старая кабминовская версия закона…. До того как Шурма залез со своими предложениями по газу", — говорится в сообщении "Железного нардепа".

"За" проголосовало 227 народных избранников. Сначала голосов не хватило только немного — "За" 212. Далее народные депутаты будут вносить необходимые правки, и после этого состоится голосование во втором чтении и в целом.

Согласно принятому законопроекту, акциз на бензин несколькими этапами до 1 января 2018 года повысят с 213,5 до 359 евро за тысячу литров, на дизель — со 139,5 до 300 евро, а на автогаз с 52 до 70 евро. Согласно графику увеличения акциза, уже в июле на 1,5 грн подорожает бензин, дизель — на 1,85 грн, а автогаз — на 18 копеек.

Ранее "Телеграф" сообщал, на сколько вырастет в цене горючее после увеличения ставки акциза. Это повлечет также рост цен.