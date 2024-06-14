Двигатели, неприхотливые к качеству масла: назван топ-5

Такие двигатели считаются очень надежными.

Современный автопром поражает технологическими новинками, имеющими ресурс до 400 и даже 500 тысяч километров. Конечно, только при условии качественного технического обслуживания. Но часто водители грешат не слишком качественными расходниками. Например, вливают поддельное или некачественное проворное масло. К счастью, есть двигатели, которые способны простить водителю эту ошибку. Рассказываем о тех, которые не требовательны к качеству смазочных материалов.

Toyota 1ZR-FE (1.6 л)

Этот агрегат устанавливают на Corolla и Auris. Он снискал репутацию надежного мотора, что может работать даже при условии не лучшего обслуживания. Впрочем, японские инженеры все равно рекомендуют соблюдать регламент и использовать качественное масло.

Renault K7M (1.6 л)

"Сердце" Logan и Sandero известно своей простотой и выносливостью. Даже если владелец время от времени заливает бюджетное масло, двигатель продолжает стабильно работать. Однако злоупотреблять такой практикой не стоит.

Volkswagen EA211 (1.6 л)

Атмосферная версия этого мотора, устанавливаемая на Polo Sedan и Rapid, зарекомендовала себя как достаточно неприхотливая. Хотя германские производители настаивают на использовании рекомендованных масел, двигатель способен выдержать определенные отклонения от нормы.

Hyundai G4FC (1.6 л)

Этот агрегат можно встретить под капотом Accent и Elantra. Корейские инженеры создали двигатель, который толерантно относится к маслу разного качества. Однако не стоит испытывать его на крепость слишком часто.

Nissan HR16DE (1.6 л)

Мотор, приводящий в движение Tiida и Sentra, имеет большой запас прочности. Он способен некоторое время работать на масле более низкого качества без заметных последствий. Но производитель все же призывает не пренебрегать рекомендациями по обслуживанию.

Стоит отметить, что современные двигатели, несмотря на свою относительную неприхотливость, все же нуждаются в надлежащем уходе. Использование некачественного масла может привести к преждевременному износу и дорогостоящему ремонту. Так что даже если ваше авто оснащено одним из перечисленных моторов, экономить на смазочных материалах — ошибочная стратегия.

Эксперты советуют: выбирайте масло в соответствии с рекомендациями изготовителя и не пропускайте плановые технические обслуживания. Ведь надежность двигателя зависит не только от его конструкции, но и от бережного отношения владельца. Наконец, качественное масло – это инвестиция в длительную и беспроблемную эксплуатацию вашего автомобиля.

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