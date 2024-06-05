Ресурс от 300 тыс. км и более без капремонта: названы самые выносливые популярные двигатели современности

Именно от надежности двигателя зависит, как долго сможет прослужить ваш автомобиль.

Времена, когда автомобильная отрасль считала, что двигатели должны работать всего 100-150 тысяч километров, в прошлом. Сегодня ведущие производители стремятся преодолеть отметку в полмиллиона километров и больше.

И хотя автоконцерны стремятся создавать все более эффективные, экономичные и экологичные двигатели, есть не такие и старые, но проверенные километрами "лошадки". Вот одни из самых лучших.

Toyota 1GR-FE V6

Известный 4,0-литровый двигатель V6 от Toyota известен своей невероятной надежностью. С 2002 по 2009 год он устанавливался на такие популярные модели, как Toyota 4Runner, FJ Cruiser, Tacoma и Tundra. Отличаясь простотой конструкции и отсутствием сложной электроники, этот мотор способен проехать более 500 000 км без серьезного ремонта.

Honda K-Series

Линейка двигателей Honda K-Series доказала свою выносливость в разных моделях компании. Эти мощные бензиновые моторы с рабочим объемом от 2,0 до 2,4 литра славятся крепким алюминиевым блоком цилиндров и простотой обслуживания. Владельцы часто отчитываются о пробегах, превышающих 300 000 километров, без необходимости капитального ремонта.

Subaru EJ25

Культовый оппозитный двигатель Subaru EJ25 признан одним из самых надежных в мире. В течение многих лет он устанавливался на популярных моделях Legacy, Outback и Forester. Наделенный невероятной прочностью, этот 2,5-литровый мотор демонстрирует умеренный износ даже после пробега в 500 тысяч километров. Такая долговечность достигается благодаря сбалансированной конструкции и качественным материалам.

Мазда L-Series

Модели Mazda из старой линейки двигателей L-Series отличались непревзойденной надежностью. Эти атмосферные бензиновые моторы объемом от 1,8 до 2,5 литра, выпускавшиеся с 1968 по 2003 год, часто одолевали отметку в 300 000 километров без капитального ремонта. Эта выносливость была результатом простой конструкции и высокого качества сборки.

Nissan VG V6

Мощный двигатель V6 VG от Nissan долгое время считался одним из самых надежных японских двигателей своего времени. Установленный на таких популярных моделях, как Pathfinder, Frontier и 350Z, он славился способностью работать более 500 000 км без серьезных поломок. Благодаря удачной конструкции и качественным материалам, этот 3,3-литровый мотор сохранял достойные эксплуатационные характеристики даже после масштабных пробегов.

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