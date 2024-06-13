Не проедут и 150 тысяч: эксперт назвал самые ненадежные модели авто

Надежность авто – одна из самых главных характеристик

Когда дело доходит до покупки автомобиля, надежность и долговечность являются решающими факторами, которые следует учитывать. Транспортное средство, которое не может проехать хотя бы 250 тысяч километров без серьезных проблем, не является целесообразной инвестицией.

Недавно автомобильный эксперт в TikTok под ником @bevurly поделился своим мнением по поводу пяти ненадежных автомобилей. Их ресурс не превышает 160 тысяч километров.

Nissan Versa

TikToker предостерегает от инвестирования в Nissan Versa, утверждая, что выход из строя трансмиссии почти гарантирован из-за низкого качества CVT, используемого в этих автомобилях. В то время как RepairPal оценивает Versa как выше среднего по надежности, другие источники также признают ранние проблемы с неисправностью CVT трансмиссии.

Mitsubishi Mirage

По словам эксперта, Mitsubishi Mirage – это еще один дешевый автомобиль, который вас просто разорит из-за частых визитов в СТО. Однако JD Power дал Mirage относительно высокую оценку надежности — 80 из 100 для модели 2024 года.

Kia Optima

Автор видео утверждает, что 2,4-литровый двигатель Kia Optima может выйти из строя, не протянув даже 160 000 км. Кроме того, он говорит о высоких показателях угонов автомобилей Kia и Hyundai из-за недостатка конструкции. Более того, беспокойство относительно надежности 2,4-литрового двигателя Optima были предметом судебного иска в прошлом.

Chrysler 300

Chrysler 300 автомобильный эксперт называет "Роллс-Ройсом для бедняков", но он не советует покупать эту машину, заявляя, что она крайне ненадежна и вряд ли проедет 160 000 км без серьезных проблем. Однако RepairPal дает 300 умеренную оценку надежности 3,5 из 5.

Любая Maserati

Автомобильный эксперт настоятельно рекомендует избегать любой модели Maserati, утверждая, что ни одна из них вряд ли проедет 100 тысяч миль (160 тысяч километров). Это совпадает с низкими оценками надежности автомобилей Maserati Индексом надежности Великобритании.

Хотя мнения экспертов субъективны, они дают ценную информацию о потенциальных проблемах с надежностью этих моделей автомобилей. При рассмотрении моделей для покупки следует учитывать эту информацию.

Ранее "Телеграф" писал об осмотре моделей авто на авторынке в Германии. Там машины стоят вдвое дешевле, чем в Украине.