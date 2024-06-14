Двигуни, які є невибагливими до якості мастила: топ-5

Такі двигуни вважаються дуже надійними

Сучасний автопром вражає технологічними новинками, які мають ресурс до 400 і навіть 500 тисяч кілометрів. Звісно, лише за умови якісного технічного обслуговування. Але часто водії грішать не надто якісними розхідниками. Наприклад, вливають підробну чи неякісну моторну оливу. На щастя, є двигуни, які здатні пробачити водієві цю помилку. Розповідаємо про ті, які є не вибагливими до якості мастильних матеріалів.

Toyota 1ZR-FE (1.6 л)

Цей бензиновий агрегат встановлюють на Corolla та Auris. Він здобув репутацію надійного мотора, що може працювати навіть за умови не найкращого обслуговування. Втім, японські інженери все одно рекомендують дотримуватися регламенту та використовувати якісну оливу.

Renault K7M (1.6 л)

"Серце" Logan та Sandero відоме своєю простотою та витривалістю. Навіть якщо власник час від часу заливає бюджетне мастило, двигун продовжує стабільно працювати. Однак зловживати такою практикою не варто.

Volkswagen EA211 (1.6 л)

Атмосферна версія цього мотора, яку встановлюють на Polo Sedan та Rapid, зарекомендувала себе як досить невибаглива. Хоча німецькі виробники наполягають на використанні рекомендованих олив, двигун здатний витримати певні відхилення від норми.

Hyundai G4FC (1.6 л)

Цей силовий агрегат можна зустріти під капотом Accent та Elantra. Корейські інженери створили двигун, який толерантно ставиться до оливи різної якості. Проте не варто випробовувати його на міцність занадто часто.

Nissan HR16DE (1.6 л)

Мотор, що приводить у рух Tiida та Sentra, має чималий запас міцності. Він здатний деякий час працювати на оливі нижчої якості без помітних наслідків. Але виробник все ж закликає не нехтувати рекомендаціями щодо обслуговування.

Варто наголосити, що сучасні двигуни, попри свою відносну невибагливість, все ж потребують належного догляду. Використання неякісної оливи може призвести до передчасного зносу та дорогого ремонту. Тож навіть якщо ваше авто оснащене одним із перелічених моторів, економити на мастильних матеріалах — хибна стратегія.

Експерти радять: обирайте оливу відповідно до рекомендацій виробника та не пропускайте планові технічні обслуговування. Адже надійність двигуна залежить не тільки від його конструкції, а й від дбайливого ставлення власника. Зрештою, якісна олива — це інвестиція у тривалу та безпроблемну експлуатацію вашого автомобіля.

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