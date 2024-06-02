Экономные и точно достойные своих денег: названы 5 лучших японских авто с гибридным двигателем

Есть несколько авто, которые заслуживают особого внимания

Японцы еще с начала истории автомобилестроения славились своими надежными, высокотехнологичными и качественными авто. Так и сейчас — они не только отвечают современным стандартам экологической безопасности, но и высокоэффективны и точно стоят своих денег.

Специалисты по finance.yahoo определили пятерку лучших из них. Эти модели отражают подлинный дух японского автомастерства и инженерного искусства.

Топ-5 лучших гибридов в мире

2024 Toyota Prius. Автомобиль по цене от 29045 долларов США Prius предлагает исключительную экономию топлива, элегантный дизайн, комфортный салон и хорошее ускорение. Автомобиль настолько надежен, что может проезжать до 350 тысяч километров и больше без серьезных проблем.

Тойота Camry Hybrid. Новейший автомобиль марки еще не вышел в свет, но это известный и надежный гибрид, который ценят экономию топлива и комфортный салон. Седан очень практичен и точно стоит своих денег.

Honda Insight 2022 года. Автомобиль по цене от 26 855 долларов может похвастаться хорошей топливной экономичностью и практичным дизайном. Он имеет отличную управляемость и подвеску для плавной езды.

Honda Accord Hybrid 2024 года. Еще один доступный вариант, известный экономией топлива, плавным вождением и низкими затратами на обслуживание. Эта модель сочетает в себе практичность, удобство в управлении классической Honda Accord и преимущества гибридных технологий.

Lexus ES Hybrid в 2024 году. Этот автомобиль немного дороже своих конкурентов (цены стартуют от 43 тысяч долларов), и он отличается высокотехнологичностью как с технической точки зрения, так и в салоне, стильным экстерьером и интерьером, низким расходом топлива. В некоторых моделях есть даже полный привод.

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