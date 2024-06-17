Зарядка электрокара за 10 минут станет реальностью уже в этом году: смогут ли воспользоваться украинцы

Революционные изменения ожидают владельцев электромобилей

Ведущие мировые производители аккумуляторов BYD и CATL готовятся выпустить на рынок революционные батареи для электромобилей. Они смогут полностью зарядиться быстрее, чем водитель выпьет кофе.

Появление заряжаемых за 10 минут аккумуляторов станет прорывом для электромобилей. Это сделает процесс зарядки максимально удобным и поможет преодолеть одну из главных помех для массового распространения электрокаров.

CATL планирует до конца 2024 года выпустить батареи Qilin 2.0, которые будут поддерживать скорую 6C зарядку. А BYD представит свои батареи Blade 2.0 с такими же характеристиками быстрой зарядки во второй половине следующего года. Сейчас лучшие аккумуляторы CATL заряжаются за 12 минут, а батареи BYD – за 15 минут. Новые батареи сократят это время до рекордных 10 минут.

Однако для полного использования преимуществ быстрой зарядки требуется соответствующая инфраструктура мощных зарядных станций. К примеру, батарея емкостью 100 кВт*ч потребует зарядки мощностью более 650 кВт. Сейчас большинство скорых станций в Китае имеют лишь 120 кВт. Подавляющее большинство имеющихся в Украине зарядных станций имеют относительно невысокую мощность — до 50 кВт для "быстрых" и до 22 кВт для обычных станций переменного тока. Это не позволит полностью использовать потенциал будущих аккумуляторов, которые смогут заряжаться за 10 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит зарядка популярных моделей электрокаров в Украине теперь и выгодно ли ими ездить. Ведь она существенно подорожала из-за повышения тарифов на свет.