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Как увеличить запас хода электромобиля с помощью правильных шин

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Шины
Шины. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Немногие знают, но для электрокаров нужны другие шины, чем для обычных авто

Электромобили стремительно приобретают популярность благодаря своей экологичности и экономичности. Однако владельцы электрокаров часто сталкиваются с проблемой ограниченного запаса хода.

К счастью, существует простой способ увеличить дальность поездки на одном заряде – правильный выбор шин. "Телеграф" рассказывает, как это работает.

Воздействие шин на запас хода

Шины играют критическую роль в эффективности электромобиля. Они оказывают непосредственное влияние на сопротивление качению, что определяет, сколько энергии расходуется во время движения. Тесты показывают, что использование специализированных шин с низким сопротивлением качению может увеличить запас хода до 85 км на 320-километровой дистанции по сравнению с обычными шинами. К примеру, Tesla Model 3 Long Range может увеличить свой запас хода с 640 км до почти 800 км только благодаря смене шин. Конечно, все зависит от условий езды и других факторов.

Особенности шин для электромобилей

Шины, разработанные специально для электрокаров, имеют несколько ключевых характеристик:

  1. Низкое сопротивление качению минимизирует расход энергии во время движения.
  2. Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает лучшее сцепление и устойчивость.
  3. Шины для электрокаров равномерно распределяют вес и учитывают дополнительный вес аккумуляторов.
  4. Правильные шины уменьшают шум от дороги для комфортной поездки.
  5. Также они способствуют максимальному использованию энергии.

Выбор правильных шин

На рынке доступны разные типы шин для электромобилей:

  1. Экологические – разработаны для снижения затрат энергии и улучшения экологических показателей.
  2. Летние и зимние специально созданы для электрокаров с учетом сезонных условий.
  3. Омологированные – разработаны под конкретную марку и модель электромобиля.

Популярные модели шин для электрокаров – это Continental EcoContact 6, Michelin Primacy, Goodyear Electric Drive 2, Bridgestone Turanza EV и Pirelli P Zero All Season Plus.

Ранее Телеграф также писал, что означает индекс скорости шины и на что он влияет. Загадочные буквы и цифры на боковине автомобильных шин – ключ к безопасному и уверенному вождению.

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