Как увеличить запас хода электромобиля с помощью правильных шин

Немногие знают, но для электрокаров нужны другие шины, чем для обычных авто

Электромобили стремительно приобретают популярность благодаря своей экологичности и экономичности. Однако владельцы электрокаров часто сталкиваются с проблемой ограниченного запаса хода.

К счастью, существует простой способ увеличить дальность поездки на одном заряде – правильный выбор шин. "Телеграф" рассказывает, как это работает.

Воздействие шин на запас хода

Шины играют критическую роль в эффективности электромобиля. Они оказывают непосредственное влияние на сопротивление качению, что определяет, сколько энергии расходуется во время движения. Тесты показывают, что использование специализированных шин с низким сопротивлением качению может увеличить запас хода до 85 км на 320-километровой дистанции по сравнению с обычными шинами. К примеру, Tesla Model 3 Long Range может увеличить свой запас хода с 640 км до почти 800 км только благодаря смене шин. Конечно, все зависит от условий езды и других факторов.

Особенности шин для электромобилей

Шины, разработанные специально для электрокаров, имеют несколько ключевых характеристик:

Низкое сопротивление качению минимизирует расход энергии во время движения. Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает лучшее сцепление и устойчивость. Шины для электрокаров равномерно распределяют вес и учитывают дополнительный вес аккумуляторов. Правильные шины уменьшают шум от дороги для комфортной поездки. Также они способствуют максимальному использованию энергии.

Выбор правильных шин

На рынке доступны разные типы шин для электромобилей:

Экологические – разработаны для снижения затрат энергии и улучшения экологических показателей. Летние и зимние специально созданы для электрокаров с учетом сезонных условий. Омологированные – разработаны под конкретную марку и модель электромобиля.

Популярные модели шин для электрокаров – это Continental EcoContact 6, Michelin Primacy, Goodyear Electric Drive 2, Bridgestone Turanza EV и Pirelli P Zero All Season Plus.

Ранее Телеграф также писал, что означает индекс скорости шины и на что он влияет. Загадочные буквы и цифры на боковине автомобильных шин – ключ к безопасному и уверенному вождению.