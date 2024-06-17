Не такой уже и "Форсаж": насколько быстрыми на самом деле были автомобили из культовых фильмов

Не все автомобили, появлявшиеся в культовых фильмах, были так быстры, как казалось на экране.

Франшиза "Форсаж" известна своими увлекательными автомобильными трюками и невероятными сценами гонок. Однако, как оказывается, не все появлявшиеся в фильмах автомобили были такими быстрыми, как єто виглядело на экране.

Технический консультант первых двух фильмов Крэйг Либермен раскрыл некоторые интересные факты о реальных характеристиках автомобилей, которые использовались во время съемок.

Какими на самом деле были крутые тачки из "Форсажа"

Mitsubishi Eclipse Брайана из первого фильма выглядел так, будто мог разгоняться до 100 км/ч за 10 секунд. На самом же деле его 2,0-литровый атмосферный двигатель выдавал всего около 125 л.с., а разгон до 100 км/ч занимал 9 секунд, а четверть мили — 16 секунд.

Volkswagen Jetta Джесси был создан как шоу-кар с мощностью около 150 л.с. Ему понадобилось 10 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч, а четверть мили он проходил через 18 секунд.

Исключения из правил

Конечно, были и мощные автомобили. Mazda RX-7 Доминика выдавала 305 л.с. и могла разгоняться до 100 км/ч за 5-6 секунд. Nissan GT-R R33 Леона также был быстрым, проходя четверть мили за 10 секунд.

Либермен объясняет, что 90% автомобильных трюков в кино проходят на скоростях ниже 100 км/ч. Для более высоких скоростей используются дистанционное управление или тросовые системы. Установка, звуковые эффекты и другие трюки помогают создать иллюзию скорости для зрителей. Итак, хотя автомобили в "Форсаже" могут казаться чрезвычайно мощными, на самом деле многие были довольно медленными. Однако это не умаляет увлекательных трюков и атмосферы фильмов, которые сделали франшизу столь популярной среди поклонников автомобилей и кино.

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