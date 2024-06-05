Новые тарифы на свет в Украине: сколько стоит зарядка популярных моделей электрокаров с 1 июня и выгодно ли ими ездить

Рассчитываем стоимость зарядки популярных электрокаров и бензиновых автомобилей

Зарядка электрокаров существенно подорожала из — за повышения Правительством тарифов на свет. С 1 июня украинцам приходится платить вдвое больше — по 4,32 грн за кВт*ч, а не 2,64 грн/кВт*ч, как раньше. Потому и зарядка "зеленых" авто будет вдвое дороже. "Телеграф" решил посчитать или, несмотря на увеличение тарифов, этот вид транспорта все же остается самым выгодным, стоит ли от него отказаться, перейдя на авто с традиционными двигателями.

Для сравнения возьмем самые популярные электрокары в Украине. Это Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen e-Golf, Tesla Model S, Tesla Model Y, Volkswagen ID и Hyundai Kona. Далее сравним стоимость их подзарядки со стоимостью 1 км пробега традиционных дизельных автомобилей.

Volkswagen ID.4 имеет батарею емкостью 63,2 кВтч. Умножим эту емкость на тариф 4,32 грн. Равняется 273 гривны за 1 зарядку. Электрокар тратит около 16 кВт на 100 км, значит, на 1 км нужно 0,16 кВт. Далее умножим эту величину на цену электроэнергии: 0,16 кВт-ч/км * 4,32 грн/кВт-ч = 0,69 грн/км. Следовательно, 1 км на Volkswagen ID.4 равняется 0,69 грн.

Далее возьмем Tesla Model 3 в базовой версии с батареей 52.75 кВт. Ее запас хода составляет 354 км. Методом простых расчетов определяем, что одна полная зарядка стоит 277 гривен, а 1 км дороги по этому автомобилю — 0,56 грн. В других вариантах Tesla 1 км дороги не сильно разнится.

Зарядить Volkswagen e-Golf 7 поколения с батареей емкостью 35.8 кВт стоит 154 гривны. Поскольку Гольф в смешанном цикле тратит около 14 кВт в 100 км, то 1 км дороги выходит 0,60 грн.

Полная зарядка батареи популярного в Украине Hyundai Kona с 64-киловаттной батареей будет стоить так же, как и для Volkswagen ID.4. Однако этот электрокар тратит меньше электроэнергии для преодоления 100 км – 14,8 кВт. Поэтому 1 км дороги обойдется почти в 64 копейки.

Но несмотря на повышение тарифов на свет, электрокар все еще остается самым дешевым видом транспорта. Рассказываем почему.

Сколько стоит 1 км дороги на бензиновом авто

На самом деле, расчеты очень просты. Нужно средний расход бензина вашего авто поделить на 100 км и умножить на стоимость топлива. Возьмем один из самых популярных седанов на наших дорогах – Toyota Corolla с 1,6-литровым бензиновым двигателем. В смешанном цикле она тратит около 6,6 литра на 100 км. Литр А-95-го сегодня, 5 июня, стоит 56,04 грн. (6,6/100) * 56,04 = 3,69 грн. Следовательно, 1 км дороги на бензиновом авто будет стоить 3,69 гривны, что более чем в 5 раз дороже, чем на электрокаре.

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