Диктует тренды: как Китай стал новым автомобильным центром мира

По данным исследовательской фирмы JATO Dynamics, китайские бренды продали 13,43 миллиона автомобилей во всем мире.

В 2023 году китайские автомобильные гиганты совершили настоящий прорыв на мировом рынке, обойдя по объемам реализации продукцию американских производителей. Поднебесная заняла третье место по общему числу проданных авто, уступив только Японии и европейским странам.

Значительный рост китайского автопрома был зафиксирован на развивающихся рынках, в частности в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет издание Businesskorea.

Значительный прирост за год

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, в 2023 году китайские бренды реализовали 13,43 миллиона единиц автотранспортных средств в глобальном масштабе, оставив позади автопроизводителей из США, продавших 11,93 миллиона авто. Исторически первенство в мировых продажах удерживали японские, европейские и американские компании, однако в прошлом году Китай впервые потеснил США с третьей строчки.

Годовой прирост реализованных автомобилей оказался значительно выше в Поднебесной, достигнув 23%, в то время как для США этот показатель составил всего 9%. Рост продаж китайских автомобилей объясняется их ценовой конкурентоспособностью на рынках развивающихся стран. В 2023 году 22% новых автомобилей в мире было приобретено в государствах с формирующейся экономикой, в частности в Индии и странах Латинской Америки.

В прошлом году китайские автопроизводители продемонстрировали стремительное наращивание объемов реализации во всех регионах планеты, включая Ближний Восток, Евразию и Африку. Особенно заметен их прогресс в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Кроме того, сбыт продукции китайского автопрома возрос и в развитых государствах, в том числе страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и Израиль.

Ранее "Телеграф" писал, каким будет новый BYD Seal 07 DM-i. Это революционный гибрид с расходом горючего 2,9 литра на 100 км.