Зарядка електрокара за 10 хвилин стане реальністю уже цього року: чи зможуть скористатись українці

Революційні зміни очікують на власників електромобілів

Провідні світові виробники акумуляторів BYD і CATL готуються випустити на ринок революційні батареї для електромобілів. Вони зможуть повністю зарядитися швидше, ніж водій вип'є каву.

Поява акумуляторів, що заряджаються за 10 хвилин, стане проривом для електромобілів. Це зробить процес зарядки максимально зручним і допоможе подолати одну з головних перешкод для масового поширення електрокарів.

CATL планує до кінця 2024 року випустити батареї Qilin 2.0, які підтримуватимуть швидку 6C зарядку. А BYD представить свої батареї Blade 2.0 з такими ж характеристиками швидкої зарядки в другій половині наступного року. Зараз найкращі акумулятори CATL заряджаються за 12 хвилин, а батареї BYD — за 15 хвилин. Нові ж батареї скоротять цей час до рекордних 10 хвилин.

Однак для повного використання переваг швидкої зарядки потрібна відповідна інфраструктура потужних зарядних станцій. Наприклад, батарея ємністю 100 кВт*год вимагатиме зарядки потужністю понад 650 кВт. Зараз більшість швидких станцій в Китаї мають лише 120 кВт. Переважна ж більшість наявних в Україні зарядних станцій мають відносно невисоку потужність — до 50 кВт для "швидких" і до 22 кВт для звичайних станцій змінного струму. Це не дозволить повною мірою використовувати потенціал майбутніх акумуляторів, які зможуть заряджатися за 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує зарядка популярних моделей електрокарів в Україні тепер і чи вигідно ними їздити. Адже вона суттєво здорожчала через підвищення Урядом тарифів на світло.