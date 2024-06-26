Дикие штрафы до 60 000 грн: владельцам каких авто стоит как можно быстрее обновить данные в ТЦК

Новые требования к учету транспортных средств: сроки предоставления информации и размер штрафов

В Украине ввели новые правила по обновлению данных в ТЦК. Теперь они касаются не только людей призывного возраста, но и транспортных средств, что вызвало беспокойство среди владельцев автомобилей.

Если своевременно не обновить информацию о зарегистрированных авто, можно получить очень существенные штрафы. Однако такие требования касаются только определенной категории автотранспорта.

Основные требования

Согласно последним дополнениям к постановлению Кабинета Министров №1921 от 21 апреля 2023 года, информация о регистрации (перерегистрации) и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть предназначены для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований в особый период, подается в территориальные центры комплектования и социальной поддержки территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД ежеквартально и в течение пяти рабочих дней с даты поступления соответствующих запросов от таких центров.

Следовательно, руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны подавать в территориальные центры комплектования (ТЦК) дважды в год – до 20 июня и 20 декабря – информацию о:

имеющихся транспортных средствах;

их техническом состоянии;

лицах, работающих на этих транспортных средствах.

Кого касаются новые правила

Адвокаты объясняют, что новые требования будут выдвигаться, прежде всего, к юридическим лицам. Они отмечают: "Обновление данных о транспортных средствах касается предприятий, учреждений и организаций и регулируется постановлением правительства №1921. За нарушение обновления данных предусмотрен штраф статьей 210-1 КУоАП в случае непредставления информации в ТЦК в установленные сроки."

Ответственность за несвоевременное обновление данных

Согласно КУоАП, ответственность за несвоевременное обновление данных лежит на руководителе предприятия, но штраф может налагаться как на физическое лицо. То есть конкретное должностное лицо будет отвечать за то, что данные о ТС не были предоставлены вовремя в ТЦК. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы от 34000 до 59500 гривен.

Форс-мажорные обстоятельства

Адвокаты также обращают внимание на необходимость учитывать форс-мажорные обстоятельства, такие как воздушные тревоги, длительные отключения электроэнергии или ракетные удары. В таких случаях руководители могут быть освобождены от ответственности за несвоевременную подачу информации.

Что это значит для обычных автовладельцев

В настоящее время частные лица не обязаны предоставлять информацию о своих транспортных средствах в ТЦК. Однако ситуация может измениться. Законодательство в этой сфере все еще формируется и не исключено, что в будущем подобные требования могут появиться и для физических лиц.

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