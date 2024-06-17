Кто из украинцев может получить бронь от мобилизации: актуальный список предприятий и учреждений

Для бронирования работников предприятие должно отвечать критериям

По новому закону о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, список профессий, представителей которых могут забронировать, значительно расширился. Некоторые предприятия могут забронировать всех своих работников, а некоторые только определенную часть.

"Телеграф" собрал информацию о тех, кто может получить бронирование от мобилизации. А также выяснил, изменится ли этот список в июле.

В июле список граждан, которые могут получить бронь от мобилизации, соответствует тому, который указан в новом законе о мобилизации. В исключительных вариантах может быть внедрение дополнительных постановлений для отдельных категорий людей.

Кто может быть забронирован от мобилизации:

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия (ВРП), члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВРП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВРП;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

Председатель и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

Заметим, что отсрочка должностным (должностным) лицам предоставляется на срок их пребывания в соответствующей должности территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Также могут забронировать всех:

конечных бенефициаров критически важных предприятий;

членов наблюдательных советов компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. При этом стоимость активов или размер чистого дохода должен превышать 200 млн гривен;

членов наблюдательного совета компаний, особенно важных для экономики. Стоимость активов должна превышать 2 млрд. гривен или чистый годовой доход свыше 1,5 млрд гривен;

протезистов-ортозистов, техников-протезистов, инженеров и механиков протезно-ортопедических изделий при условии выполнения не менее 50% нормы рабочего времени за последние три месяца.

По действующим правилам можно бронировать от мобилизации военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, которые:

выполняют мобилизационные задания (заказы);

осуществляют производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Какие условия на предприятии, чтобы бронировать сотрудников

Для бронирования сотрудников предприятие должно отвечать по меньшей мере трем критериям:

являются резидентами "Дія.Сити";

минимальная сумма налогов, уплаченных государству, превышает эквивалент 1,5 млн. евро за налоговый год;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ;

имеют размер зарплат не ниже средних по региону;

включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения нужд территориального общества.

Такое предприятие должно направить в Министерство экономики и Генштаба список военнообязанных, которых предлагает забронировать. В течение трех дней принимается решение и Генштаб извещает ТЦК. А предприятие выдает каждому забронированному работнику выписку, подтверждающую предоставление брони.

Ранее "Телеграф" писал, что работникам агросектора будут предоставлять бронирование от мобилизации в год. Но это касается всех сотрудников предприятий.