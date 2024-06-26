Дикі штрафи до 60 000 грн: власникам яких авто варто якнайшвидше оновити дані в ТЦК

Нові вимоги до обліку транспортних засобів: терміни подання інформації та розмір штрафів

В Україні запровадили нові правила щодо оновлення даних у ТЦК. Тепер вони стосуються не лише людей призовного віку, а й транспортних засобів, що викликало занепокоєння серед власників автомобілів.

Якщо вчасно не оновити інформацію про зареєстровані авто, можна отримати дуже суттєві штрафи. Проте, такі вимоги стосуються лише певної категорії автотранспорту.

Основні вимоги

Згідно з останніми доповненнями до постанови Кабінету Міністрів №1921 від 21 квітня 2023 року, інформація про реєстрацію (перереєстрацію) та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період, подається до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки територіальними органами з надання сервісних послуг МВС щокварталу та протягом п’яти робочих днів з дати надходження відповідних запитів від таких центрів.

Отже, керівники підприємств, установ та організацій зобов'язані подавати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) двічі на рік – до 20 червня та 20 грудня – інформацію про:

наявні транспортні засоби;

їх технічний стан;

осіб, які працюють на цих транспортних засобах.

Кого стосуються нові правила

Адвокати пояснюють, що нові вимоги висуватимуть насамперед до юридичних осіб. Вони зазначають: "Оновлення даних про транспортні засоби стосується підприємств, установ та організацій і регулюється постановою уряду №1921. За порушення оновлення даних передбачено штраф статтею 210-1 КУпАП у разі неподання інформації в ТЦК у встановлені строки."

Відповідальність за несвоєчасне оновлення даних

Згідно з КУпАП, відповідальність за несвоєчасне оновлення даних лежить на керівнику підприємства, але штраф може накладатися як на фізичну особу. Тобто конкретний посадовець буде відповідати за те, що дані про ТС не були надані вчасно в ТЦК. За порушення цих вимог передбачено штрафи від 34 000 до 59 500 гривень.

Форс-мажорні обставини

Адвокати також звертають увагу на можливість врахування форс-мажорних обставин, таких як повітряні тривоги, тривалі відключення електроенергії або ракетні удари. У таких випадках керівники можуть бути звільнені від відповідальності за несвоєчасне подання інформації.

Що це означає для звичайних автовласників

На цей час приватні особи не зобов'язані надавати інформацію про свої транспортні засоби до ТЦК. Однак, ситуація може змінитися. Законодавство в цій сфері все ще формується, і не виключено, що в майбутньому подібні вимоги можуть з'явитися і для фізичних осіб.

Раніше "Телеграф" писав, чи конституційним є вилучення транспортного засобу для потреб ЗСУ. Експерти звернули увагу на певну розмитість формулювань.