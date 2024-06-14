Мобилизация авто в Украине: конституционно ли изъятие ТС, рассказал юрист

Изымать авто имеют право не только представители ТЦК и СП

Закон 10449, вступивший в силу недавно, вызвал много дискуссий среди автовладельцев. Ведь теперь государство получило право изымать транспортные средства у граждан для нужд обороны.

Не противоречит ли это Конституции? Александр Малиновский, юрист Main Business Partner, в своей колонке для NV Бизнес отмечает: несмотря на неоднозначную реакцию общества, Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пришел к выводу, что такая норма не нарушает Конституцию. В условиях военного положения подобный шаг считается оправданным.

Впрочем, эксперт обращает внимание на определенную размытость формулировок. Хотя чиновники уверяют, что речь идет только о грузовиках и спецтехнике, четких ограничений закон не содержит. Это вызвало своеобразный "бум" перерегистраций авто среди населения.

Кто может претендовать на частный транспорт? По словам Малиновского, право изъятия получили территориальные центры комплектования, местные органы СБУ и подразделения разведки. Однако есть условие — владелец должен иметь не менее двух автомобилей. Приоритет будет предоставляться тем, какие наиболее нужны армии: пикапам, фургонам, минивэнам.

Важный нюанс: если автомобиль — единственный источник дохода или единственное транспортное средство гражданина, оно останется неприкосновенным. А вот на юрлиц эта "льгота" не распространяется. Интересно, что определять необходимое количество, типы и модели машин будут местные госадминистрации согласно Мобилизационному плану.

Возникает логичный вопрос: откуда силовики узнают о наличии подходящих авто? Оказывается, информацию будут предоставлять органы МВД и Мининфраструктуры. К тому же будут действовать ограничения по продаже или передаче прав на транспорт, который может потребоваться ВСУ.

Впрочем, есть и положительные новости для хозяев. Кабмин должен разработать механизм компенсации за повреждение автомобилей, привлеченных при мобилизации. В настоящее время этот вопрос остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине из-за нового закона о мобилизации не всем водителям предлагают хорошую работу. Работодатели предлагают бронь от мобилизации, однако низкую зарплату.