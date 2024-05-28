Мобилизация авто для ВСУ уже работает: у кого заберут машину и даже трактор в июне

Такое решение направлено на обеспечение обороноспособности страны в сложное время

В законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, било внесено новое положение об изъятии автомобилей, тракторов и агропромышленной техники для нужд армии. В первую очередь оно коснется тех, кто не обновил учетные данные или не пришел в ТЦК и СП по вызову или повестке.

Местные администрации будут определять количество транспортных средств, подлежащих мобилизации, основываясь на запросах от Вооруженных сил Украины (ВСУ), и выдавать разрешения на изъятие. В первую очередь будут изымать те транспортные средства, которые наиболее подходят для оборонных нужд. Например, между седаном и внедорожником предпочтение будет отдаваться внедорожнику. Если у человека два внедорожника, изымут тот, который дешевле. Такой подход позволяет использовать наиболее подходящие для армии машины и минимизировать ущерб для граждан.

Изымать автомобили могут сотрудники ТЦК, СБУ и Службы внешней разведки. Однако, не все транспортные средства подлежат изъятию.

У кого не могут изъять авто для нужд ВСУ

Так, автомобиль не могут забрать, если он является единственным у владельца; если он служит основным источником дохода; или если владелец – человек с инвалидностью I или II группы, либо родитель ребенка с такой инвалидностью.

Перед мобилизацией проводится экспертная оценка и оценка рыночной стоимости автомобиля. Это необходимо для определения компенсации в случае утери транспортного средства. После демобилизации владельцу обязаны вернуть автомобиль в течение месяца. Если машина будет утеряна или повреждена, государство компенсирует её стоимость деньгами.

Ранее "Телеграф" писал подробно о видах авто, которые нужны ВСУ. Такие машины в первую очередь будут мобилизовывать у юрлиц.