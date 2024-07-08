На СТО в Украину привезли авто, у которого 22 года не меняли топливный фильтр: как он выглядит (видео)

Топливный фильтр рекомендуют менять раз в 2 года или после 30 тысяч километров пробега

Регулярное техническое обслуживание – ключ к долговечности и надежности транспортного средства. Однако иногда бывают случаи, которые шокируют даже опытных механиков. Именно такой инцидент произошел недавно на одном из украинских СТО.

На сервис kent.cars привезли Volkswagen Гольф 2002 года выпуска с оригинальным топливным фильтром, который не меняли в течение 22 лет. Это открытие стало настоящим сюрпризом для работников СТО, ведь такие случаи происходят очень редко, особенно для популярной модели как Гольф.

Как изменился фильтр после 22 лет использования

Внешний вид фильтра поражал: бумага внутри стала полностью черной от многолетнего использования. Еще большее удивление вызвало состояние бензина внутри фильтра — он также приобрел черный цвет. Сотрудники СТО отметили, что от фильтра шел неприятный запах, что является дополнительным свидетельством его критического состояния.

На фильтре отчетливо видна маркировка 2002 года, что подтверждает его возраст и оригинальность. Этот случай ярко демонстрирует, насколько важно регулярное обслуживание автомобиля и своевременная замена всех фильтров, даже для таких надежных автомобилей как Volkswagen Golf.

Следует напомнить, что топливный фильтр играет очень важную роль в работе двигателя. Он очищает топливо от загрязнений перед его подачей в систему впрыска. Загрязненный фильтр может привести к серьезным проблемам с двигателем и значительно снизить эффективность работы автомобиля.

Эксперты рекомендуют менять топливный фильтр каждые 30 000 – 50 000 километров пробега или раз в 2-3 года, в зависимости от модели автомобиля и условий эксплуатации. В случае с дизельными двигателями замену следует проводить чаще – каждые 20 000 – 30 000 километров.

Ранее Телеграф уже рассказывал, что будет с вашим автомобилем, если забыть заменить топливный фильтр. Вы просто будете глохнуть или ехать рывками. Но это еще не все ожидающие вас проблемы.