Рекомендуют сами японцы: топ-5 надежных авто до 10 тысяч долларов

Некоторые из них годами доказывают свою надежность.

Японские автомобили всегда отличались своей надежностью. Даже, несмотря на недавние скандалы, связанные с Toyota, этот японский автопроизводитель до сих пор считается одним из самых надежных в мире.

Эксперты профильного издания HotCars составили рейтинг самых качественных моделей всех японских брендов за всю историю. Они проанализировали рейтинги качества и надежности за последние десятилетия. В рейтинге учитывались дополнительные данные, такие как сумма денег, потраченная на техобслуживание и данные организаций безопасности.

Какие модели японского автопрома самые надежные

На первом месте расположилась Toyota Camry 2014 выпуска. Это седан среднего класса, производимый японским автопроизводителем Toyota. В целом модель Camry славится своей надежностью и долговечностью, что определяется качеством изготовления и хорошо продуманным конструкционным решением. Она получила 92 балла из 100 возможных.

На второй строчке рейтинга расположился Lexus IS 2022 года выпуска. Он также получил 92 балла из 100 возможных, но имеет большие затраты на техобслуживание. Lexus IS – это серия 5-дверных седанов, производимых японским автопроизводителем Lexus, являющимся дочерней компанией Toyota. Эти авто спроектированы с учетом высокого уровня комфорта и представительского стиля.

На третьем месте расположился седан Toyota Corolla 2019 выпуска. У него такой же рейтинг надежности. Toyota Corolla 2019 – это компактный автомобиль, выпущенный японским автопроизводителем Toyota, с современным и стильным экстерьером, компактными размерами, делающими автомобиль легким в управлении и парковке. Обычно оснащен бензиновым двигателем, с экономичным потреблением горючего и удовлетворительной производительностью для ежедневного использования.

На четвертом месте расположился Toyota Prius 2015 выпуска. Он получил 88 баллов из 100 возможных. Пятерку лучших замыкает Mazda MX-5 Miata 2008 года выпуска с оценкой 86 баллов надежности из 100. В топ-10 лучших авто японского автопрома также вошли Honda Jazz (2017), Honda Accord (2016), Mazda 6 (2017). 3 (2010) и Honda Civic 2009 модельного года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на дорогах Киева заметили настоящий раритет. Такую модель легендарной Toyota Camry видели не все.