На СТО в Україні привезли авто, у якого 22 роки не міняли паливний фільтр: як він виглядає (відео)

Паливний фільтр рекомендують міняти раз у 2 роки або після 30 тисяч кілометрів пробігу

Регулярне технічне обслуговування є ключем до довговічності та надійності транспортного засобу. Проте іноді трапляються випадки, які шокують навіть досвідчених механіків. Саме такий інцидент стався нещодавно на одному з українських СТО.

На сервіс kent.cars привезли Фольксваген Гольф 2002 року випуску з оригінальним паливним фільтром, який не змінювали протягом 22 років. Це відкриття стало справжнім сюрпризом для працівників СТО, адже такі випадки трапляються вкрай рідко, особливо для популярної моделі як Гольф.

Як змінився фільтр після 22 років використання

Зовнішній вигляд фільтра вражав: папір всередині став повністю чорним від багаторічного використання. Ще більше здивування викликав стан бензину всередині фільтра — він також набув чорного кольору. Працівники СТО відзначили, що від фільтра йшов неприємний запах, що є додатковим свідченням його критичного стану.

На фільтрі чітко видно маркування 2002 року, що підтверджує його вік та оригінальність. Цей випадок яскраво демонструє, наскільки важливим є регулярне обслуговування автомобіля та своєчасна заміна всіх фільтрів, навіть для таких надійних автомобілів як Фольксваген Гольф.

Варто нагадати, що паливний фільтр відіграє дуже важливу роль у роботі двигуна. Він очищає паливо від забруднень перед його подачею в систему впорскування. Забруднений фільтр може призвести до серйозних проблем з двигуном та значно знизити ефективність роботи автомобіля.

Експерти рекомендують міняти паливний фільтр кожні 30 000 — 50 000 кілометрів пробігу або раз на 2-3 роки, залежно від моделі автомобіля та умов експлуатації. У випадку з дизельними двигунами заміну слід проводити частіше — кожні 20 000 — 30 000 кілометрів.

Раніше "Телеграф" уже розповідав, що буде з вашим автомобілем, якщо забути замінити паливний фільтр. Ви просто будете глухнути чи їхати ривками. Але це ще не всі проблеми, які вас чекають.