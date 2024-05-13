Правило "10-30-60": как запомнить, когда нужно менять расходники в авто

С ростом километража увеличивается необходимость в более глубоком техническом уходе.

Каждый знает, что правильная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание обеспечивают надежную работу авто и продлевают срок службы. Но не каждый помнит, когда и какие узлы нуждаются в профилактике.

Если вы не знаете, что и когда менять в своем автомобиле, владелец магазина автозапчастей рассказал о регламенте, который можно назвать правилом "10-30-60". Он подскажет, какие расходники следует заменять после определенного пробега.

После 10 000 км пробега

После 10 000 км пробега следует заменить моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр и фильтр салона. Регулярное обслуживание и замена фильтров помогают содержать двигатель в чистоте, предотвращают засор системы сгорания, повышают производительность автомобиля и уменьшают расход топлива.

После 30 000 км пробега

После 30 000 км пробега следует заменить никелевые свечи зажигания, тормозную жидкость и топливный фильтр. Замена свечей помогает обеспечить стабильный запуск двигателя, уменьшая риск зажигания. Замена тормозной жидкости важна для эффективности тормозной системы, а єто критично для безопасности на дороге.

После 60 000 км пробега

После 60 000 км пробега замены требуется жидкость гидроусилителя руля, трансмиссионное масло, ремни ГРМ с роликами, насос, приводной ремень и охлаждающая жидкость, а также иридиевые или платиновые свечи. Замена жидкости гидроусилителя руля и трансмиссионного масла способствует сохранению рабочих свойств системы рулевого управления и коробки передач.

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