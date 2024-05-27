Вечным дебатам конец: специалисты доказали, действительно ли нужно заправлять топливный фильтр после замены

Годами в интернете ведутся дискуссии, стоит ли заправлять топливный фильтр перед установкой

Дебаты о том, нужно ли предварительно заправлять масляные фильтры перед установкой, шли в Интернете годами, с теориями и подтверждениями с обеих сторон. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, Lake Speed Jr. из YouTube-канала The Motor Oil Geek провел научный эксперимент, чтобы предоставить окончательные доказательства.

Speed объединился с экспертом по динамизации Доном МакКаскиллом, чтобы испытать двигатель V8 на стенде. Они сначала включили двигатель без масла в фильтре, чтобы увидеть, как долго он будет работать без давления масла, а затем провели те же манипуляции, только с заправленным фильтром. Соответствующее видео опубликовано на их YouTube-канале, пишет Мotor1.

Результаты эксперимента

Датчик показал, что двигатель работал несколько секунд полностью сухим, прежде чем давление увеличилось, поскольку насос тянул воздух вместо масла.

Затем они снова запустили двигатель после предварительного заполнения фильтра свежим маслом. На этот раз давление увеличилось сразу, поскольку насос подавал масло из предварительно заполненного фильтра. Этот резкий контраст доказал, что отсутствие предварительного заполнения фильтра оставляет двигатель работать на мгновение без масла вообще.

Так, тонкая остаточная масляная пленка остается на всех внутренних частях еще с предыдущего момента работы, и специалисты считают, что этого недостаточно для надлежащей смазки, особенно на таких компонентах, как находящиеся под высокой нагрузкой подшипники штока. Даже кратковременная работа без подачи масла из фильтра приводит к ненужному износу.

Эксперимент окончательно показал, что предварительная заправка масляного фильтра имеет решающее значение, чтобы предотвратить работу двигателя без смазки даже на мгновение. Научные данные твердо подтверждают, что фильтр всегда нужно предварительно смазывать для уменьшения износа и оптимальной защиты.

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