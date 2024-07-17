Теперь украинских водителей могут принудительно доставлять в ТЦК: кому грозит

Касается это тех, кто не обновил данные или находится в розыске.

В мае-июле 2024 года украинские мужчины призывного возраста были обязаны обновить свои военные данные. По информации Минобороны, это сделали более 4 миллионов граждан. Тем, кто этого не сделал, грозят серьезные штрафы и другие санкции.

Депутат Олег Синютка заявляет, что около 6-7 миллионов человек не успели обновить информацию. Народный избранник предлагал законопроект о продлении сроков. Однако этот документ еще не рассмотрен даже в первом чтении.

С 16 июля 2024 года полиция получила право доставлять в военкоматы тех, кто не обновил данные. Процедура предусматривает следующие действия:

Военкомат отправляет письмо-требование на известный адрес. Письмо считается полученным, даже если оно не вручено. Если военнообязанный не прибыл в ТЦК, то руководитель военкомата обращается в полицию по принудительной доставке.

Полиция может выявлять нарушителей через разные реестры, включая проверки при остановке транспортных средств. Водителей могут принудительно доставлять в ТЦК.

По решению суда, нарушителям могут временно ограничить некоторые права, например, на управление автомобилем. Ограничения снимаются после обновления данных, а также по решению суда.

Ранее Телеграф также писал, как военнообязанные могут обновить свои данные. Для тех, кто за границей, можно обратиться в консульские учреждения или через приложение "Резерв+".