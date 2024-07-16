Не только через "Резерв+": как могут обновить свои данные военнослужащие за границей

У военнослужащих за границей есть два варианта, как можно обновить свои данные

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные. Если же военнообязанный находится за границей, он может обновить данные через приложение "Резерв+".

Об этом сообщает Генеральный штаб ЗСУ. Там добавили, что в этом случае военнослужащие могут также обновить свои данные через консульское учреждение.

"Военнообязанные, находящиеся за границей, могут обновить свои данные через приложение "Резерв+" или обратиться в консульские учреждения", — отметили в ведомстве.

Добавим, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую ​​же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение. Электронный военный билет можно использовать во всех ситуациях, когда необходимо предъявить удостоверение личности — например, при приеме на работу или для получения услуг в ЦПАУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сгенерировать копию военно-учетного документа в приложении "Резерв+". Это можно сделать в несколько кликов.

Также мы писали, может ли ТЦК отследить мужчин благодаря "Резерв+". "Телеграф" развеял несколько страхов, связанных с приложением. Однако мужчины все равно штурмуют ЦНАПы и избегают приложения.