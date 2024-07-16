Не успел обновить данные в ТЦК? В Минобороны объяснили, как это сделать после 16 июля

Останется только два способа

Во вторник, 16 июля, истекает срок обновления военно-учетных данных для военнообязанных граждан. Однако это можно будет сделать и позже.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он напомнил, что на обновление данных было отведено 60 дней.

"Сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП, а также в приложении "Резерв+". Многие, очевидно, откладывали это на последний момент, или рассчитывали на то, что инициатива тех депутатов, которые предлагали этот срок продлить, будет поддержана. Но пока у нас такая ситуация, когда, к сожалению, во время такой жары стоят в очередях", — заявил Лазуткин.

Спикер подчеркнул, что Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦНАПов и их график работы. Но, по его словам, скопления людей были.

Лазуткин напомнил, что сегодня до 23:59 можно обновить свои данные в приложении "Резерв+". Он отметил, что это занимает всего несколько минут.

Спикер подчеркнул, что таким образом можно избежать административной ответственности за невыполнение норм закона. В то же время он отметил, что завтра обновить свои данные можно будет только в "Резерве+" или в ТЦК.

Лазуткин подчеркнул, что это не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически. По его словам, существует определенная процедура наложения штрафов.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко рассказал, когда следует ожидать первых штрафов за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Он отметил, что многие руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) до сих пор не разобрались в процедуре.