Тепер українських водіїв можуть примусово доставляти до ТЦК: кому загрожує

Стосується це тих, хто не оновив дані, або перебуває в розшуку.

Протягом травня-липня 2024 року українські чоловіки призовного віку були зобов’язані оновити свої військові дані. За інформацією Міноборони, це зробили понад 4 мільйони громадян. Тим, хто це не зробив, загрожують серйозні штрафи та інші санкції.

Депутат Олег Синютка заявляє, що близько 6-7 мільйонів не встигли оновити інформацію. Народний обранець пропонував законопроєкт про продовження термінів. Однак цей документ ще не розглянуто навіть в першому читанні.

З 16 липня 2024 року поліція отримала право доставляти до військкоматів тих, хто не оновив дані. Процедура передбачає такі дії:

Військкомат надсилає лист-вимогу на відому адресу. Лист вважається отриманим, навіть якщо його не вручено. Якщо військовозобов’язаний не прибув до ТЦК, то керівник військкомату звертається до поліції щодо примусової доставки.

Поліція може виявляти порушників через різні реєстри, включаючи перевірки під час зупинки транспортних засобів. Водіїв можуть примусово доставляти до ТЦК.

За рішенням суду, порушникам можуть тимчасово обмежити певні права, наприклад, на керування автомобілем. Обмеження знімаються після оновлення даних, також за рішенням суду.

Раніше "Телеграф" також писав, як військовозобов'язані можуть оновити свої дані. Для тих, хто за кордоном, можна звернутись до консульських установ або через додаток "Резерв+".