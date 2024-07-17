Не только повестка. С 17 июля ТЦК будут рассылать украинцам два документа

Чем они отличаются и почему за отказ одного из них можно сесть в тюрьму

Уже со среды, 17 июля, запустится механизм отправки военнообязанным документов от ТЦК по почте рекомендованным письмом. Хотя в некоторых регионах это пытались делать еще в начале месяца, по настоящему массовым это станет лишь со среды. И в рекомендованном письме могут быть документы от ТЦК двух видов — или повестка, или "требование" от ТЦК. Чем же они отличаются?

Повестка

До принятий очередного закона о мобилизации в Украине существовали четыре вида повесток:

для уточнения данных;

для прохождения военно-лечебной комиссии;

мобилизационное распоряжение о мобилизации в ВСУ во время военного положения;

для призыва на срочную военную службу.

После отмены срочной службы повестка данного типа стала неактуальной, теперь вместо нее мужчины в возрасте от 18 лет будут проходить базовую военную подготовку. Если вы обновили свои данные через ТЦК, ЦНАП или приложение "Резерв+", то не будет также и повестки о явке в ТЦК для их уточнения.

После 17 июля останутся повестки только двух видов:

для прохождения военно-лечебной комиссии;

мобилизационное распоряжение.

Отправленная почтой повестка должна быть надлежащим образом оформлена и отправлена по почте. При этом почтовое отправление должно быть направлено не позднее следующего дня после ее подписи. Дата же явки в ТЦК не может быть ранее 14 дня после подписи повестки.

Иначе говоря, по закону подписанную 1 августа повестку "Укрпошта" должна направить по адресу не позднее 2 августа, а дата явки в ТЦК не может быть ранее 15 августа. Если эти правила не соблюдаются, повестка считается направленной с нарушениями и наложенное за неявку по ней наказание можно оспорить в суде, говорят юристы.

Какие есть "подводные камни"

Впрочем, можно не прийти и по правильно оформленной повестке, но лишь в том случае, если у получателя есть уважительные причины, такие как:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан не позднее трех суток от указанной повестке даты прибыть в ТЦК и сообщить о причинах неявки и с подтверждающими документами от государственных органов, учреждений и организаций. Впрочем, закон прописывает и возможность информирования ТЦК любым другим способом.

Как бы то ни было, после извещения об уважительной причине своего отсутствия, военнообязанный обязан явиться в ТЦК не позднее чем через 7 дней.

В случае если уважительных причин неявки не будет, военнообязанный может получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен, а то и лишиться права на управление автомобилем.

В случае же если военнообязанный отказался явиться по мобилизационному распоряжению уже после прохождения ВЛК, наказание может составить от 3 до 5 лет тюремного заключения.

Требование от ТЦК

Вторым видом документов, которые начнут получать украинцы с 17 июля, станут "требования" от ТЦК. Данный механизм включается, если военнообязанный игнорирует повестки и не явился на обновление своих данных, или прохождение ВЛК.

В таком случае включается следующий механизм, прописанный в статье 27 Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Согласно ему руководитель ТЦК должен:

обратиться в Нацполицию с заявлением о доставке в ТЦК лица, уклоняющегося от мобилизации;

если правоохранители сообщают о невозможности его задержания, принимается решение об отправке по последнему известному адресу "требования" о явке в ТЦК в течение 10 дней.

И если "требование" также будет проигнорировано, ТЦК имеют право подать в суд на ограничение права на вождение авто уклонистом.

Снять ограничение на вождение авто можно будет только выполнив требование ТЦК. Вместе с тем, если не обновить данные до 17 июля, даже прибытие по повестке или добровольная явка в территориальный центр комплектования не спасет от штрафа минимум в 17 000 гривен. Да и проходить обновление данных все равно придется.