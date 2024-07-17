Как избежать штрафа от ТЦК: адвокат дала шесть конкретных советов

Есть несколько важных моментов

Вторник, 16 июля, был последним днем обязательного обновления данных для военнообязанных. С 17 июля в мобилизации вводится ряд изменений, в том числе большие штрафы для тех, кто этого не сделал, либо проигнорировал повестку.

Адвокат Дарья Тарасенко дала практические советы, как избежать штрафа. По ее словам, всем военнообязанным стоило успеть обновить данные в отведенный срок.

"Уточнение или неуточнение данных не повлияет на вероятность получения повестки", — отметила юрист.

Повестки уточнившим данные будут приходить на тот адрес, который они указали. Тем, кто этого не сделал — по адресу их прописки.

Тарасенко дала несколько конкретных советов:

1. Проверять почтовый ящик. Дело в том, что повестка будет считаться врученной даже в случаях, если почта вернет письмо в ТЦК с отметкой об отказе в получении, или об отсутствии адресата. Поэтому в интересах самого мужчины не пропустить ее.

2. Также необходимо всегда иметь при себе военно-учетный документ (он может быть в электронном виде). Также с собой всегда должен быть и документ, удостоверяющий личность.

3. Получив повестку, надо явиться по ней в ТЦК, иначе — штраф. Причем это актуально даже для тех, кто уже отправил туда документы по почте, для тех, кто имеет отсрочку и тех, кто уточнил данные через "Резерв+" или ЦНАП.

4. Этот совет касается тех, кто имеет право на отсрочку. Оформлять ее надо незамедлительно.

5. Если штраф все же наложен, оплачивать его надо сразу после получения постановления о нем. Речь о случаях, когда человек считает штраф законным.

6. Если же вы считаете, что штраф наложен незаконно, сидеть сложа руки тоже не вариант. В этом случае надо сразу же обращаться к юристам.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко пояснил, что первые штрафы за необновление данных будут выписаны не ранее сентября. Он отметил, что многие руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) до сих пор не разобрались в процедуре наложения штрафа.