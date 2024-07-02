Ретро-шик и бронированная мощь: в коллекции Джо Байдена есть интересные авто (фото)

Он имеет роскошную коллекцию авто

Джо Байден, ныне занимающий пост 46-го президента США, издавна увлекается автомобилями. Его пристрастие к машинам берет начало с детства, когда отец, владелец автосалона в Делавере, позволял юному Джо экспериментировать с авто в гараже.

Автомобильная коллекция Байдена началась со Studebaker Champion 1951 года – популярной послевоенной модели, известной как "Автомобиль с шарообразным носом". Этот автомобиль вместе с другими моделями Studebaker символизировал возрождение американской автомобильной промышленности после Второй мировой войны.

Champion отличался своим мощным 2,8-литровым двигателем, способным генерировать 85 лошадиных сил. Однако больше внимания привлекал его неповторимый дизайн передней части, за который автомобиль получил прозвище "Автомобиль шар-нос".

Какие еще авто есть в коллекции Джо Байдена

Эта модель быстро завоевала популярность среди американских автоэнтузиастов, став настоящим символом послевоенного оптимизма и технического прогресса. На момент выпуска стоимость Studebaker Champion составляла около 20 000 долларов США, что эквивалентно примерно 14 790 фунтам стерлингов.

Studebaker Champion

Впоследствии он приобрел алый кабриолет Plymouth Cranbrook 1952 года, а позже – элегантный Mercedes-Benz 190SL, который считается одной из самых престижных моделей бренда.

Байден за рулем Mercedes-Benz 190SL

1952 Plymouth Cranbrook Convertible

Особое место в гараже Байдена занимает Chevrolet Corvette Stingray 1967 цвета "гудвуд-зеленый". Этот автомобиль, подаренный отцом на свадьбу, имеет для Джо незаурядную сентиментальную ценность. Однако, став президентом, Байден вынужден отказаться от личного управления этим раритетом из-за ограничений Секретной службы.

Также Джо Байден с 2017 по 2020 год ездил на Cadillac ATS-V. Но он никогда не был владельцем этого автомобиля, а брал его в аренду.

Теперь Байден передвигается на президентском лимузине, известном как "Зверь". Этот уникальный Cadillac стоимостью около 1,5 миллиона долларов является настоящей крепостью на колесах. Он оснащен сверхпрочными шинами, многослойным пуленепробиваемым стеклом, взрывозащитной пеной и многочисленными системами безопасности. В салоне установлены спутниковая связь, GPS-навигация, камеры ночного видения, а в багажнике — системы пожаротушения и дымовой завесы.

Управление "Зверем" доверяют только специально подготовленным водителям Секретной службы, способным справиться с экстремальными ситуациями на дороге. Интересно, что даже по истечении президентского срока, Байдену, вероятно, не разрешат лично управлять автомобилем на открытых дорогах из соображений безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что раритетный Mercedes-Benz как у Джо Байдена помыли впервые за почти 70 лет. Опубликованы фото и видео до и после.