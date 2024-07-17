Автора культовых BMW и Rolls-Royce нашли мертвым в роскошном особняке: чем он запомнился (фото)

70-летний дизайнер стал жертвой жестокого убийства, всколыхнувшего автомобильное сообщество

В мире автомобильного дизайна произошла трагедия. Ян Кэмерон, бывший главный дизайнер Rolls-Royce, был найден мертвым в своем доме в Германии. Его обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями в личном особняке в городе Дитценбах, недалеко от Франкфурта.

Как сообщают СМИ, полиция Германии приступила к расследованию этого жестокого убийства. По предварительным данным, Кэмерон мог знать своего убийцу, поскольку не было обнаружено признаков взлома. Следователи также сообщили, что из дома исчезли ценные вещи. Расследование продолжается, и полиция все еще выясняет все обстоятельства.

Чем был известен Ян Кэмерон

Кэмерон был известным фигурой в автомобильной индустрии. Он работал в Rolls-Royce в течение 17 лет и внес значительный вклад в дизайн культовых моделей бренда. Но начал он свою карьеру в автомобильном дизайне с работы в знаменитой итальянской студии Pininfarina. Там Кэмерон участвовал в разработке Lancia Monte Carlo.

В 1992 году он присоединился к BMW как менеджер по экстерьерному дизайну. В этой должности принимал участие в создании таких знаковых моделей, как BMW E46 3-й серии и спортивный родстер BMW Z8.

Однако одной из самых известных работ Кэмерон стал Rolls-Royce Phantom VII, который был представлен в 2003 году как первая модель Rolls-Royce под руководством BMW. Его вклад в развитие дизайна Rolls-Royce остается навсегда в истории автомобилестроения.

Ранее "Телеграф" писал, что Rolls-Royce представил самый дорогой автомобиль в мире. Планировали выпустить всего четыре таких кабриолета.