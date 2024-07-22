Українця засікли в Монако на Rolls-Royce з "блатними" номерами: стало відомо, хто він і чим заробляє (відео)

Разом зі своєю дружиною чоловік засвітився в авто вартістю в 200 тисяч доларів

У той час як багато українців через війну втратили значну частину своїх доходів, а також житло, деякі особливо підприємливі особистості примудрились серйозно розбагатіти.

І йдеться не лише про батальон Монако, але й про тих, хто займається бізнесом в Україні. Нещодавнє розслідування наших колег з "Української правди" — ще один доказ цього.

Йдеться про такого собі Олексія Владімірова, 36-річного бізнесмена, який їздить на Ламборгіні 2023 року випуску, хоч єдиним офіційним його джерелом доходу є збитковий ресторан у Маріїнському парку. При цьому у його родини також немає якоїсь нерухомості чи бізнесу, які могли б забезпечити Олексію такий хороший рівень доходів. Та, за даними журналістів, Владіміров товаришує з мером Києва Віталієм Кличком. А заробляє він на державних будівельних підрядах у столиці, а також на оборонці.

Та, схоже, ще більших успіхів досяг його товариш Дмитро Половко. Він живе у Франції, на Лазурному Березі. Багатодітний батько Половко заявив УП, що живе з адвокатської діяльності, а також володіє ФОП, який займається ремонтами в приватних закладах освіти. Та насправді єдиним його офіційним доходом є компанія ДСЗ, що зареєстрована на маму Анжеліку Половко. Вона займається облаштуванням скверів, парків, доріжок, хоч українці уже третій рік продовжують намагаються "втовкмачити" можновладцям, що їм не потрібні парки, краще купити дрони для ЗСУ.

Офіційний дохід за 2023 рік — 213 тисяч гривень, чого, звісно, не вистачить на Rolls-Royce Wraith 2015 року випуску. Відео, де він з дружиною сідає у такий синій автомобіль у Монте-Карло, набирає мільйони переглядів у різних соцмережах. Втім, Половко каже, що автомобіль, на якому він приїхав у казино в Монте-Карло, він "взяв покататись".

Що відомо про цю машину?

Rolls-Royce Wraith 2015 року — це розкішне купе від легендарного британського виробника. Автомобіль вирізняється вражаючим, елегантним зовнішнім виглядом з двома дверима. Синій колір надає йому особливо шляхетного вигляду. Під капотом знаходиться потужний двигун V12 об'ємом 6,6 літра.

Інтер'єр Wraith надзвичайно розкішний, з використанням найякісніших матеріалів та ручною обробкою. Автомобіль оснащений сучасними технологіями для забезпечення комфорту та безпеки. Важливо відзначити, що це не масовий автомобіль — кожен Wraith певною мірою унікальний.

Володіння таким автомобілем вважається символом престижу та успіху. Незважаючи на спортивний характер, Wraith забезпечує надзвичайно плавну та тиху їзду. Коштує це авто близько 200-250 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що дівчина заступника генпрокурора придбала елітне майно на мільйони гривень. Йдеться про будинок та автомобіль, які разом коштували щонайменше 52 мільйони гривень.