Дефіцит водіїв докотився і до міського транспорту: в Україні навчатимуть жінок керувати автобусами

Разом з ООН запускають унікальний навчальний проєкт

В Україні спостерігається гостра нестача водіїв, особливо у сфері вантажних та пасажирських перевезень. Ця проблема наразі торкнулася вже й громадського транспорту.

За словами заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це майже 6 000 співробітників. Тому, щоб подолати нестачу кадрів, міністерство запускає інноваційний проєкт, спрямований на навчання жінок-водійок керувати міськими автобусами.

Деталі проєкту

Проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" пропонує безплатну програму для розвитку професійних навичок серед жінок. Ці навчання також будуть спрямовані на подолання стереотипів та упереджень щодо професій. Реалізацію здійснюватимуть за фінансової підтримки Швеції.

Проєкт має на меті створити нові робочі місця та можливості професійного розвитку для жінок у сфері громадського транспорту. Розширити можливості працевлаштування для них, а також інтегрувати стандарти дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Фактично, жінок навчать керувати великими машинами, в тому числі автобусами, щоб вони могли отримати спеціальні водійські права, які визнають у Європі. Це так звана кваліфікаційна картка водія (код 95).

Подібна ініціатива вже діє на Тернопільщині з квітня 2024 року, вона також фінансується урядом Швеції. До програми запрошують жінок, які мають щонайменше трирічний досвід керування легковим автомобілем. Це навчання надає жінкам можливість безплатно опанувати навички керування пасажирським автобусом. Успішне завершення курсу дозволяє учасницям скласти іспит на отримання водійських прав категорії D.

Раніше "телеграф" писав, що декому з водіїв готові платити 60 тисяч гривень. Щоправда, потрібне власне авто.