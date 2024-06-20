На трассе Тернополь-Львов митинг: почему люди перекрыли дорогу (фото, видео)

Митингующие перекрыли дорогу из-за действий ТЦК

На трассе Тернополь-Львов прошел стихийный митинг, временно парализовавший движение транспорта. Группа людей покинула автобус и начала протестовать на дороге недалеко от села Струтин.

Это село в Золочевском районе на трассе Тернополь-Львов. Детали происшествия узнавало издание " 20 минут ".

По предварительным данным, вспышка народного недовольства была вызвана действиями работников ТЦК и СП. Согласно сообщениям местных СМИ, военные остановили водителя автобуса для проверки документов. Поскольку военно-учетных документов у него не оказалось, работники ТЦК попытались забрать водителя для прохождения ВЛК и уточнения данных.

Однако пассажирам не понравились требования военных. Недовольные люди отказались подчиниться этим указаниям и вышли на проезжую часть дороги, где начался стихийный пикет. Образовалась пробка, ведь митингующие заблокировали движение в обоих направлениях.

По словам пресс-секретаря полиции Львовщины Светланы Добровольской, акция протеста длилась около 10 минут. Причины и детали конфликта правоохранители выясняют. После короткого перекрытия трассы движение транспорта удалось восстановить в полном объеме.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Закарпатье десятки женщин перекрыли трассу. Они говорили, что действия ТЦК являются "бандитскими".