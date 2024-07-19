Премии, бронь от мобилизации и карьерный рост: в Украине водителям готовы платить до 40 тысяч, но есть нюанс

Работать нужно в Киеве

В Украине предлагается немало вакансий с возможностью бронирования от мобилизации, большинство из них также предполагают высокую зарплату. Так, в Киеве ищут водителя, но только с собственным автомобилем.

Соответствующая вакансия на "Новой почте" размещена на популярном сайте поиска работы и сотрудников. Претендент на нее должен иметь личное авто — универсал, седан, пикап, или минивэн. При необходимости компания бронирует от мобилизации.

Зарабатывать сотрудник будет от 25-40 тысяч гривен, отдельно ему будут оплачивать топливо. Также выплачиваются премии, есть возможность карьерного роста.

В его обязанности будет входить доставка/забор посылок по почтоматам, оформление сопроводительных документов. Также он будет вести маршрутные листы, отмечая маршруты прохождения, пройденный километраж, расход топлива.

От претендента требуется:

водительское удостоверение;

наличие авто от 2000 года;

стаж вождения автомобиля и профессиональные навыки вождения;

хорошее знание дорог Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одной вакансии с бронированием для водителей. Зарплату предлагают от 35 000 до 65 000 грн.