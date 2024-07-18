Управлять авто разрешат не всем, а на внедорожники придется получать новые права: водителям пора готовиться к новой реальности

Как эти изменения повлияют на украинских водителей и безопасность дорожного движения

Европейский Союз продолжает активно работать над внедрением комплексной стратегии под названием Vision Zero, направленной на существенное уменьшение смертельных ДТП. К ней, согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, должна присоединиться и Украина. Ведь безопасность на дороге – приоритет для всех стран.

Vision Zero – это глобальное движение, целью которого является полное устранение смертельных случаев и серьезных травм в дорожном движении. В основе этой стратегии лежит принцип, что ни одна смерть на дороге не приемлема, и все такие трагедии можно предупредить. Стратегия предусматривает комплексные меры, включая усовершенствование дорожной инфраструктуры, управление скоростным режимом, повышение безопасности транспортных средств и усиление контроля за соблюдением правил. Верховная Рада ожидает рассмотрения соответствующего законопроекта.

Что должно измениться

Особое внимание уделяется вопросу вождения пожилыми людьми. Рассматривается возможность введения дополнительного тестирования для водителей старше 65 лет для проверки их возможности безопасно управлять автомобилем. Также обсуждается идея выдачи краткосрочных водительских удостоверений (на 1-5 лет) для пожилых водителей.

Эти инициативы вызвали активные дискуссии. Сторонники указывают на потенциальное повышение безопасности, а критики предостерегают о возможной дискриминации пожилых людей.

Еще одно предложение – разделение категории B на две подкатегории: до 1,8 тонны и от 1,8 до 3,5 тонны. Это может создать дополнительные требования для водителей более тяжелых автомобилей, поскольку в Украине уже существуют две подкатегории водительских прав с буквой "В". Собственно категория "В" позволяет управлять автомобилями весом до 3,5 тонны. Водитель с такими правами может перевозить до 8 пассажиров, не считая себя. А также категория "В1", предназначенная для управления более легкими транспортными средствами. Она дает право управления квадроциклами, трициклами и другими подобными транспортными средствами, масса которых не превышает 400 кг.

Ранее Телеграф писал, что в Украине предлагают ввести штрафные баллы для водителей. За определенное количество нарушений будут изыматься права без суда.