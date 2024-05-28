Бросают фуры и убегают: дальнобойщиков из Украины предупредили, что они не смогут найти работу в ЕС

Некоторые водители просто отказываются выходить в рейсы, поэтому их увольняют

С 18 мая в Украине работает новый закон о мобилизации, предусматривающий новые правила пересечения границы. В частности, теперь на границе проверяют наличие военно-учетного документа, который имеет только часть водителей-дальнобойщиков. Чтобы получить документ, нужно явиться в ТЦК и пройти ВЛК.

Мужчины из-за страха быть мобилизованными этого не делают, поэтому массово увольняются или идут на позорный поступок — сразу после пересечения границы бросают фуры по обе стороны дороги и не возвращаются в Украину. И это огромная проблема для перевозчиков, говорят в Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП).

Для компаний, занимающихся перевозками, это трудности не только из-за риска потери товара или других расходов. Нужно найти нового водителя, который вернет грузовик в Украину, а они массово отказываются выходить в рейс. Водителей критично не хватает.

Виктор Балин, вице-президент Ассоциации, заявил, что таких водителей хотят приравнять к угонщикам. Соответственно, им грозит наказание. Водителей, которые в надежде переехать границу и остаться в Европе, получить там работу и т.д., оставляют фуры, будут разыскивать. Ситуация будет рассматриваться не просто как уклонение от мобилизации, но и из-за угона автомобиля. Дальше их будут подавать в Интерпол. Таким образом, беглый водитель будет находиться в розыске и не сможет найти легальную работу за границей. Но проблемы будут не только у водителей. Перевозчика, водитель которого не вернулся, заблокируют в системе "Путь".

Ранее "Телеграф" писал, что дальнобойщики заблокировали трассу "Одесса-Киев". Они протестуют, чтобы выразить свое несогласие.