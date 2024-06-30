Удивляет и восхищает: как и почему в Украине появилась первая женщина — водитель автобуса

Перевозчик почти год ждал Людмилу, пока она проходила обучение и сдавала экзамены на категорию "D"

С началом полномасштабной войны с РФ проблема автобусных перевозок внутри государства и за рубеж и обеспечение транспортных средств водителями становится все острее. На смену мобилизованным мужчинам приходят женщины. Кто-то, увидев автоледи за рулем пассажирского автобуса, кричит "Ура!", а кто-то теряет дар речи. Как украинцы воспринимают такие изменения — узнавал "Телеграф".

"Баба" за рулем

– Ба-ба! — читаю по губам удивленных военных и полицейских на блокпостах, — улыбается моя собеседница, пока единственная женщина — водитель автобуса в Украине. Это 40-летняя Людмила Листопад, мама двух дочерей. Живет в поселке Скороходово бывшего Чутовского района Полтавской области. По специальности – экономист. Впрочем, по полученной в Полтавской аграрной академии специальности так и не работала. Рано вышла замуж и сразу включилась в семейный бизнес. Владеют с мужем небольшим магазином.

Другое направление бизнеса женщины, которая уже 20 лет сидит за рулем, было связано с перевозкой людей на рынок Барабашово в Харькове. Туда она моталась на своем микроавтобусе Ford. Но с началом ковида торговля застопорилась. Потом война… Поездки практически прекратились.

— А я не могу долго сидеть на одном месте. Мне нужно движение! Люблю, когда регулярно меняются картинки за окном, – объясняет женщина. — И почему-то меня тянуло сесть за руль большого автобуса. Как увижу такой автобус, внутри все замирает. Сказала мужу о своем желании, но он тогда меня не поддержал. "Зачем оно тебе нужно?" — ответил безразлично. А потом еще долго отговаривал.

Эту же фразу Людмила слышала и в автошколе в Полтаве, куда она пришла осенью прошлого года, чтобы открыть категорию "D", и от инструкторов по вождению.

"Знания же за плечами не носить. Пусть будут", — стояла на своем женщина. Кстати, практику вождения Люда сдала с первого раза, в отличие от большинства мужчин из группы.

К обучению женщину подтолкнуло объявление, которое известная компания по пассажирским перевозкам "Зеленый слон 7" выставила в Facebook.

— Компания искала именно женщин-водителей, — рассказывает Людмила Листопад. — И когда уже желанный документ лежал у меня в кармане, я позвонила в компанию автоперевозок. Спросила, актуально ли предложение, потому что времени прошло немало, пока я училась. Мне ответили "Да". В тот день я ехала к дочери-студентке в Полтаву, а оказалась в офисе перевозчика на центральном автовокзале.

Как выяснилось, компания ждала Людмилу почти год. Ведь в связи с полномасштабной войной мужчины либо добровольцами ушли в ВСУ, либо их мобилизовали, либо они не имеют права выезда за границу. Поэтому перевозчику очень нужны женщины. И тут звезды, как говорится, сошлись.

— Моя стажировка на большой "Сетре" началась с практического экзамена, — вспоминает Люда. — Коллега с большим опытом, чтобы мне было проще, сказал, что передаст руль на ровном участке дороги. Но я не согласилась с его предложением и сама легко развернулась на площадке, где стоят рейсовые автобусы, чтобы выехать на трассу. Работница компании, которая снимала это на видео, рассказывала потом, что наблюдала за реакцией водителя, и тот, говорит, даже съежился от страха или от неожиданности.

Буквально через две недели стажировки Людмилу Листопад приняли на постоянную работу, и вот уже с марта она ездит из Полтавы в Харьков и Киев. А свой первый самостоятельный рейс, так вышло, выполнила в Варшаву по навигатору. В конце поездки благодарные пассажиры устроили ей овацию.

Свой первый самостоятельный рейс Людмила выполнила в Варшаву по навигатору

— Вскоре буду ехать в Варшаву второй раз на маловместительном Iveco. Поскольку война, то вип-заказов мало, и рейсы за границу выпадают нечасто, — говорит Люда.

Реакция пассажиров

— А теперь расскажите о самом интересном: как на вас реагируют пассажиры и водители? – прошу свою собеседницу.

— Буквально вчера выполняла вечерний рейс в Харьков. Обратно, в Полтаву, вернулись уже около полуночи. Далее, в Киев, пассажиров везет мой сменщик. Я покидаю салон и тут слышу от мужчины почтенного возраста: "Хуух, теперь хоть посплю". Оказалось, раньше он работал водителем и все 130 километров от Харькова до Полтавы мысленно "контролировал" меня, не мог расслабиться.

А недавно в Пирятине, где мы делаем короткую остановку, подошел пассажир и сделал комплимент: "Вы очень плавно водите автобус". Разговорились. Он водитель-дальнобойщик, ездит в Турцию. Предлагал и мне переходить в их компанию.

Считаю комплиментом также слова почтенной дамы, которая, покидая салон, сказала, что ее впервые не укачало в автобусе.

Многие делают со мной селфи, потому что, говорят, знакомые не поверят, что их везла женщина-водитель. Особенно эмоциональной была одна волонтер, которая отстаивает гендерное равенство.

Кое-кто, садясь в автобус и видя меня, выкрикивает радостное "Ура!".

"Чувствую себя, как первая женщина-космонавт", - шутит Людмила

А был случай в начале моей работы: в Киеве, готовясь к обратному рейсу, я протерла наружные зеркала и стекло и принялась убирать салон. Припарковавшийся рядом коллега спрашивает: "А почему это стюардесса убирает? Разве водитель этого не может сделать?" Поворачиваюсь к нему, чтобы ответить на вопрос, и он видит на моей белой рубашке бейджик с надписью "Водитель". У него просто не хватило слов. С тех пор на автостанции в Киеве меня узнают и здороваются даже водители, с кем я лично не знакома.

Вообще мужчины — водители автобусов сначала воспринимали меня кто настороженно, кто с открытым ртом. А теперь привыкли.

С полицейскими тоже находим взаимопонимание. Вот недавно еду посреди ночи по Киеву на автомобиле, который оставил коллега для меня, чтобы я могла добраться в комендантский час на автостанцию с базы, где отдыхаем (у нас есть специальные документы, позволяющие нам беспрепятственно передвигаться в ночное время). И меня останавливает патруль. "Куда направляемся?" — спрашивает. Говорю: "На работу", — и предъявляю ему документы. У него не было никаких вопросов, кроме одного: "А что, мужчин не хватает?"

— А как люди в селе отреагировали на то, что вы сменили профессию?

— Однажды, когда только начала ездить в рейсы, встретилась в Чутово со своими односельчанами. Они как раз ждали автобус на Скороходово, а здесь я подъезжаю на "Сетре". "Ой, какая ты молодец! Правильно сделала, что не побоялась изменить свою жизнь", — засыпали меня комплиментами.

На работу — поездом или попутками

— Вы продолжаете жить в Скороходово?

— Да. У нас там с мужем бизнес, 14-летняя дочь, которую не хочу срывать с места.

— А как добираетесь на работу и с работы? В Полтаву — это 60 с лишним километров…

— Чаще поездом. Или на попутках в Чутово — это 12 километров, а там пересаживаюсь на "Зеленого слона" и еду в Полтаву. Предварительно бронирую место, для своих проезд бесплатный. Бывает, ночую у дочери в Полтаве.

— Вернувшись домой, берете тяпку и идете на огород или бежите доить коров?

— Нет, у нас нет хозяйства, только небольшой земельный участок и несколько фруктовых деревьев. Летом обычно в свободное время едем с подружками купаться и загорать на реку.

На вопрос, что тяжелее всего в работе женщины — водителя автобуса, Людмила отвечает:

— Тяжелый багаж пассажиров, который я должна разместить в багажном отсеке. В последнее время из Харькова уезжает много людей за границу, и они берут с собой просто неподъемные чемоданы. К счастью, большинство из них мне помогают. Часто могут подсобить коллеги-мужчины.

В целом работа водителя пассажирских перевозок — это большая ответственность, прежде всего за безопасность и жизнь людей, сидящих у тебя за спиной. Поэтому нужно быть очень внимательным и бдительным.

Мало быть только искусным водителем, надо уметь находить взаимопонимание с пассажирами, ведь в дороге могут возникать разные ситуации.

— А в чем плюсы профессии?

— Самый большой из них — внимание людей. Мне это нравится: получать комплименты и аплодисменты, ловить восторженные взгляды. Это новые знакомства, новый опыт. Достойная зарплата.

Знаете, я сейчас чувствую себя как первая женщина-космонавт.

Вместо автоперевозок — контракт с ВСУ

— Еще никого из украинок не вдохновил ваш опыт?

— Насколько я знаю, в странах Евросоюза в сфере автобусных пассажирских перевозок около 30 процентов — женщины. А в Украине я единственная. И, видимо, ситуация в ближайшее время не изменится. Наш руководитель давал запрос во многие автошколы на женщин- водителей, получающих категорию "D", так никого и не нашел.

Женщин моей профессии искали и журналисты из BBC News Украина. Нашли только меня…

Правда, моей коллегой могла быть одна харьковчанка. До полномасштабной войны она работала на машине скорой помощи. Вернувшись из эвакуации, пошла в автошколу открывать категорию "D". Но потом подписала контракт с ВСУ.

"Моя работа предполагает безупречный внешний вид", – говорит Людмила

— Откуда у вас любовь к вождению?

— С детства. У меня покойная мама водила машину, водит сестра. А в школе нас учили ездить на грузовике, и мне это нравилось. Поэтому я сначала открыла категорию "С", дающую право управлять грузовыми автомобилями, впоследствии — "B", потому что хотела ездить на микроавтобусе. Теперь у меня еще и "D" — доступ к управлению габаритными автобусами.

Кстати, меня уже переманивают на международный пассажирский рейс Киев – Прага, предлагают еще лучшие бонусы. Но меня все устраивает там, где я сейчас.

— Как изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы стали водителем?

— Теперь я живу строго по графику, который составляет компания. Три-четыре дня рабочие, два дня – выходные. У нас на 16 автобусов — 37 водителей-мужчин и я. Графики составлены так, чтобы мы не уставали. В рабочие дни достаточно времени на то, чтобы хорошо отдохнуть перед рейсом. Раз в неделю ночуем в Киеве, чтобы пассажиры могли добраться на автостанцию, не нарушая комендантский час.

Ой, кстати, мне пора уже в салон — специально осталась на день в Полтаве, чтобы сходить на процедуру по уходу за волосами, которые люблю носить распущенными. Моя работа подразумевает безупречный внешний вид…

Фото предоставлены Людмилой Листопад и с сайта "Зміст"